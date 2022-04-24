https://ria.ru/20220424/vybory-1785225189.html

Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней

Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:38

2022-04-24T23:38

2022-04-24T23:43

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%, сообщает МВД страны по итогам подсчета 80% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220424/makron-1785225029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен