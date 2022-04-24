https://ria.ru/20220424/vybory-1785225189.html
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:38
2022-04-24T23:38
2022-04-24T23:43
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%, сообщает МВД страны по итогам подсчета 80% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
https://ria.ru/20220424/makron-1785225029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
23:38 24.04.2022 (обновлено: 23:43 24.04.2022)
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней на выборах во Франции