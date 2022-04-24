https://ria.ru/20220424/vybory-1785221276.html

Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней

Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:08

2022-04-24T23:08

2022-04-24T23:14

в мире

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщает МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220424/makron-1785220024.html

франция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, франция