https://ria.ru/20220424/vybory-1785221276.html
Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней
Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:08
2022-04-24T23:08
2022-04-24T23:14
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщает МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
https://ria.ru/20220424/makron-1785220024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
23:08 24.04.2022 (обновлено: 23:14 24.04.2022)
Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней
Макрон набирает 53,91% голосов после подсчета более 70% бюллетеней на выборах во Франции