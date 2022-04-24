Рейтинг@Mail.ru
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/vybory-1785219761.html
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 80% протоколов, сообщило МВД Пятой республики. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:50
2022-04-24T23:53
в мире
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_736542718fedb72a03c7251eb9103589.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 80% протоколов, сообщило МВД Пятой республики.Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 45,19% голосов.При этом она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
https://ria.ru/20220424/protesty-1785217842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ddb15ea7cecd67462a08deb172ac6ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
22:50 24.04.2022 (обновлено: 23:53 24.04.2022)
 

Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 80% протоколов, сообщило МВД Пятой республики.
Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 45,19% голосов.
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 22:32
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
При этом она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
 
В миреМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала