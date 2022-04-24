22:50 24.04.2022 (обновлено: 23:53 24.04.2022)
Макрон набирает 54,81% голосов после подсчета 80% бюллетеней
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 80% протоколов, сообщило МВД Пятой республики.
Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 45,19% голосов.
При этом она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.