https://ria.ru/20220424/vybory-1785216937.html

Макрон набирает 51,57% голосов после подсчета почти половины бюллетеней

Макрон набирает 51,57% голосов после подсчета почти половины бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон набирает 51,57% голосов после подсчета почти половины бюллетеней

Эммануэль Макрон набирает 51,57% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 45% протоколов, сообщило МВД Пятой республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:24

2022-04-24T22:24

2022-04-24T22:33

в мире

марин ле пен

франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон набирает 51,57% голосов во втором туре на выборах президента во Франции после обработки 45% протоколов, сообщило МВД Пятой республики.Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 48,43% голосов.При этом она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.

https://ria.ru/20220424/makron-1785206114.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон