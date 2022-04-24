https://ria.ru/20220424/vybory-1785206765.html

Опрос: на выборах президента Франции не будут голосовать 28% избирателей

Опрос: на выборах президента Франции не будут голосовать 28% избирателей - РИА Новости, 24.04.2022

Опрос: на выборах президента Франции не будут голосовать 28% избирателей

Во Франции 28% граждан, как ожидается, не проголосуют во втором туре президентских выборов - это самый высокий уровень с 1969 года, говорится в опросе компании... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:07

2022-04-24T20:07

2022-04-24T20:08

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выборы президента франции — 2022

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Во Франции 28% граждан, как ожидается, не проголосуют во втором туре президентских выборов - это самый высокий уровень с 1969 года, говорится в опросе компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По данным опроса, уровень французов, отказавшихся от голосования во втором туре президентских выборов, составит 28%. Это самый высокий уровень за аналогичный период с 1969 года: тогда 31,15% граждан не стали голосовать.На прошлых выборах - в 2017 году - уровень неучастия в выборах составил 25,44%, в 2012 году - 19,65%, в 2007 году - 16,03% французов не стали выбирать главу государства.По данным французского МВД, явка во втором туре к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен