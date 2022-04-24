19:48 24.04.2022 (обновлено: 20:24 24.04.2022)
Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции
Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов, приводит данные опросов бельгийский телеканал LN24.
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов.
Телеканал ссылается на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск).
Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ других стран.
Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего начнется публикация предварительных данных во Франции.
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.