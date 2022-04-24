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Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
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Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции
Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции
Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов, приводит данные опросов бельгийский... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:48
2022-04-24T20:24
выборы президента франции — 2022
в мире
марин ле пен
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов, приводит данные опросов бельгийский телеканал LN24.Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов.Телеканал ссылается на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск).Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ других стран.Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего начнется публикация предварительных данных во Франции.Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
https://ria.ru/20220424/yavka-1785191817.html
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60
353
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выборы президента франции — 2022, в мире, марин ле пен, франция, эммануэль макрон
19:48 24.04.2022 (обновлено: 20:24 24.04.2022)
 
Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

Exit poll: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов, приводит данные опросов бельгийский телеканал LN24.
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 18:03
Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%
Телеканал ссылается на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск).
Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ других стран.
Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего начнется публикация предварительных данных во Франции.
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Подготовка к выступлению Эммануэля Макрона после объявления первых результатов второго тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 20:00
Полиция перекрыла Марсово поле, где ожидается выступление Макрона
 
Выборы президента Франции — 2022В миреМарин Ле ПенФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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