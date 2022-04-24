https://ria.ru/20220424/voennye-1785156008.html

Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи

Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи - РИА Новости, 24.04.2022

Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи

Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:26

2022-04-24T11:26

2022-04-24T11:32

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

безопасность

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6150400d9800f0ca97c44822f79606f9.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха", - сказал он.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, безопасность, игорь конашенков