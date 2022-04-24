https://ria.ru/20220424/voennye-1785156008.html
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи - РИА Новости, 24.04.2022
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:26
2022-04-24T11:26
2022-04-24T11:32
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
игорь конашенков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха", - сказал он.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, безопасность, игорь конашенков
11:26 24.04.2022 (обновлено: 11:32 24.04.2022)
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
Минобороны: российские военные за ночь поразили 26 пунктов управления ВСУ