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Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи - РИА Новости, 24.04.2022
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Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи - РИА Новости, 24.04.2022
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:26
2022-04-24T11:32
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
игорь конашенков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха", - сказал он.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, безопасность, игорь конашенков
11:26 24.04.2022 (обновлено: 11:32 24.04.2022)
 
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи

Минобороны: российские военные за ночь поразили 26 пунктов управления ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха", - сказал он.
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Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреБезопасностьИгорь Конашенков
 
 
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