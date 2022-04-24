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Президент Туркмении выступил за принцип справедливого доступа к воде

Президент Туркмении выступил за принцип справедливого доступа к воде - РИА Новости, 24.04.2022

Президент Туркмении выступил за принцип справедливого доступа к воде

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T07:37

2022-04-24T07:37

2022-04-24T07:37

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туркмения

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АШХАБАД, 24 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом глава государства заявил, выступая онлайн на четвёртом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, в работе которого он принял участие по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисиды.По словам Бердымухамедова, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из мощнейших полюсов глобального развития и соответственно, на этот регион ложится большая ответственность за сохранение и использование водных ресурсов планеты, как неотъемлемого элемента обеспечения общей международной стабильности и безопасности.Он отметил, что "особенно важно в нынешних условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб мировой экономике, глобальной продовольственной безопасности, негативно отразилась на выполнении целей устойчивого развития".Президент Туркмении подчеркнул, что позиция Ашхабада по водно-энергетическим проблемам принципиальна и последовательна. По мнению главы государства, эти вопросы должны решаться: во-первых, на основе общепризнанных норм международного права, во-вторых, с учётом интересов каждой страны и, в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую очередь, ООН.Также Сердар Бердымухамедов отметил, что инициативы Туркменистана в решении водных проблем имеют предельно конкретный характер и "привязаны" к реальным потребностям людей и целям регионального развития. Он напомнил, что Ашхабад ранее предлагал разработать Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря и выделить Аральскую проблематику в отдельное направление деятельности ООН, разработать Центрально-азиатскую водную стратегию, новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и т.д.В заключение президент Туркмении подчеркнул, что Ашхабад поддерживает цели и задачи нынешнего саммита, и ожидает, что принятие по его итогам Декларации станет одной из платформ для последующего целенаправленного и предметного международного взаимодействия.

https://ria.ru/20220408/vizit-1782507780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, туркмения