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Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов - РИА Новости, 24.04.2022
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Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов - РИА Новости, 24.04.2022
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 150 националистов и до 40 единиц бронированной и автомобильной техники Украины, поразив один... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:37
2022-04-24T11:37
в мире
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
россия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 150 националистов и до 40 единиц бронированной и автомобильной техники Украины, поразив один командный пункт и 25 районов сосредоточения сил противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, украина, донбасс, владимир путин
11:37 24.04.2022
 
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов

Минобороны: ВКС России уничтожили 150 украинских националистов и до сорока единиц техники

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 150 националистов и до 40 единиц бронированной и автомобильной техники Украины, поразив один командный пункт и 25 районов сосредоточения сил противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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