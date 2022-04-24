https://ria.ru/20220424/vks-1785157222.html

Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов

Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов - РИА Новости, 24.04.2022

Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 150 националистов и до 40 единиц бронированной и автомобильной техники Украины, поразив один... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:37

2022-04-24T11:37

2022-04-24T11:37

в мире

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

россия

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 150 националистов и до 40 единиц бронированной и автомобильной техники Украины, поразив один командный пункт и 25 районов сосредоточения сил противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785156461.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, украина, донбасс, владимир путин