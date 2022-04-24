https://ria.ru/20220424/vak-1785151962.html

Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии - РИА Новости, 24.04.2022

Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), полномочия которой рассчитаны на четыре года, председателем РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:25

2022-04-24T10:25

2022-04-24T10:25

культура

владимир филиппов

владимир мау

михаил стриханов

высшая аттестационная комиссия

российский фонд фундаментальных исследований

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), полномочия которой рассчитаны на четыре года, председателем остался ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, сообщает пресс-служба кабмина.Сроки работы прежнего состава ВАК истекают в мае 2022 года. Высшая аттестационная комиссия формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. ВАК отвечает за присуждение учёных степеней и званий."В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%. Пост председателя комиссии сохранил за собой ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. У него будет четыре заместителя. Это Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова, Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владислав Панченко, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, Михаил Стриханов, научный руководитель Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", - говорится в сообщении.Кроме того, как отмечает кабмин, распоряжением утверждён состав созданного в феврале 2022 года президиума Высшей аттестационной комиссии. Он будет заниматься оперативным решением вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.

https://ria.ru/20220411/iskusstvo-1782832850.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир филиппов, владимир мау, михаил стриханов, высшая аттестационная комиссия, российский фонд фундаментальных исследований, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", общество, культура