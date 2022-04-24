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Шмыгаль: Киев и США обсуждают использование замороженных активов России - РИА Новости, 24.04.2022
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Шмыгаль: Киев и США обсуждают использование замороженных активов России
Шмыгаль: Киев и США обсуждают использование замороженных активов России - РИА Новости, 24.04.2022
Шмыгаль: Киев и США обсуждают использование замороженных активов России
Украинские власти ведут переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных Западом российских активов, заявил премьер-министр Украины... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:15
2022-04-24T21:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных Западом российских активов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины в данном случае", — рассказал он американскому телеканалу CBS.Накануне госдеп и Белый дом информировали, что Шмыгаль встретился в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения американской помощи своей стране и продолжения давления на Россию.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. Помимо этого, были заморожены валютные резервы страны: по оценке министра финансов Антон Силуанов речь идет о примерно половине от общего объема — около 300 миллиардов долларов.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, украина, россия, сша
19:15 24.04.2022 (обновлено: 21:42 24.04.2022)
 
Шмыгаль: Киев и США обсуждают использование замороженных активов России

Премьер Украины Шмыгаль: Киев обсуждает с США использование замороженных активов России

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных Западом российских активов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины в данном случае", — рассказал он американскому телеканалу CBS.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Запад готовится к вечной войне
Накануне госдеп и Белый дом информировали, что Шмыгаль встретился в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения американской помощи своей стране и продолжения давления на Россию.
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. Помимо этого, были заморожены валютные резервы страны: по оценке министра финансов Антон Силуанов речь идет о примерно половине от общего объема — около 300 миллиардов долларов.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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