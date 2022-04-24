https://ria.ru/20220424/ukraina-1785177051.html
МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны
МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны - РИА Новости, 24.04.2022
МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны
В украинском МИД заявили о разочаровании высказыванием министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву следует найти другую модель... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:28
2022-04-24T15:28
2022-04-24T22:01
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В украинском МИД заявили о разочаровании высказыванием министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом вместо полноправного членства."Считаем их (слова Шалленберга. — Прим. ред.) стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря Олега Николенко.Он напомнил слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, по мнению которого украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки европейских правительств. В результате необъективное восприятие реальности привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, считает Николенко.Пресс-секретарь подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для Евросоюза, так как она стала "форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей".Украина настаивает на немедленном вступлении в ЕС, но не все европейские политики разделяют эту точку зрения. Так, Шалленберг полагает, что в отношениях с Киевом должно быть больше гибкости и другие варианты для тесного сотрудничества. Он также напомнил о Западных Балканах, преодолевших куда более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, европа, мид украины, австрия
15:28 24.04.2022 (обновлено: 22:01 24.04.2022)
МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны
Киев заявил, что разочарован словами главы МИД Австрии Шалленберга о членстве Украины в ЕС
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
В украинском МИД заявили
о разочаровании высказыванием министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом вместо полноправного членства.
"Считаем их (слова Шалленберга. — Прим. ред.) стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы
. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС
поддерживает членство Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря Олега Николенко
.
Он напомнил слова главы ведомства Дмитрия Кулебы
, по мнению которого украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки европейских правительств. В результате необъективное восприятие реальности привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, считает Николенко.
Пресс-секретарь подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для Евросоюза, так как она стала "форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей".
Украина настаивает на немедленном вступлении в ЕС, но не все европейские политики разделяют эту точку зрения. Так, Шалленберг полагает, что в отношениях с Киевом должно быть больше гибкости и другие варианты для тесного сотрудничества. Он также напомнил о Западных Балканах, преодолевших куда более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.