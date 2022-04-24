https://ria.ru/20220424/ukraina-1785177051.html

МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны

МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны - РИА Новости, 24.04.2022

МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны

В украинском МИД заявили о разочаровании высказыванием министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву следует найти другую модель... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:28

2022-04-24T15:28

2022-04-24T22:01

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В украинском МИД заявили о разочаровании высказыванием министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о том, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом вместо полноправного членства."Считаем их (слова Шалленберга. — Прим. ред.) стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря Олега Николенко.Он напомнил слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, по мнению которого украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки европейских правительств. В результате необъективное восприятие реальности привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, считает Николенко.Пресс-секретарь подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для Евросоюза, так как она стала "форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей".Украина настаивает на немедленном вступлении в ЕС, но не все европейские политики разделяют эту точку зрения. Так, Шалленберг полагает, что в отношениях с Киевом должно быть больше гибкости и другие варианты для тесного сотрудничества. Он также напомнил о Западных Балканах, преодолевших куда более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783319022.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, европа, мид украины, австрия