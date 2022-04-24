Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии
Экс-замминистра Италии Герачи: ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон будет нанесен экономике.
"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС", - отметил он в интервью агентству Синьхуа.
По мнению Герачи, в затруднительном положении окажутся Италия, Германия и ряд стран Восточной Европы.
Бывший замминистра считает, что санкции неэффективны.
"Чтобы решить эту проблему, нам придется прибегнуть к дипломатии с Россией. Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву", - подчеркнул он.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.