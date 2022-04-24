https://ria.ru/20220424/ukraina-1785170946.html

Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии

Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии - РИА Новости, 24.04.2022

Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии

Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:17

2022-04-24T14:17

2022-04-24T14:17

сергей лавров

россия

италия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон будет нанесен экономике. По мнению Герачи, в затруднительном положении окажутся Италия, Германия и ряд стран Восточной Европы. "Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам", - добавил он, приводя в пример запрет ЕС на экспорт предметов роскоши в РФ.Бывший замминистра считает, что санкции неэффективны."Чтобы решить эту проблему, нам придется прибегнуть к дипломатии с Россией. Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву", - подчеркнул он.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

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италия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, россия, италия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии