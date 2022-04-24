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Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии - РИА Новости, 24.04.2022
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Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии
Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии - РИА Новости, 24.04.2022
Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии
Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:17
2022-04-24T14:17
сергей лавров
россия
италия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон будет нанесен экономике.&nbsp;По мнению Герачи, в затруднительном положении окажутся Италия, Германия и ряд стран Восточной Европы.&nbsp;"Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам", - добавил он, приводя в пример запрет ЕС на экспорт предметов роскоши в РФ.Бывший замминистра считает, что санкции неэффективны."Чтобы решить эту проблему, нам придется прибегнуть к дипломатии с Россией. Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву", - подчеркнул он.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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сергей лавров, россия, италия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
14:17 24.04.2022
 
Ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, заявили в Италии

Экс-замминистра Италии Герачи: ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что ситуация на Украине может привести к ослаблению Европы, поскольку серьезный урон будет нанесен экономике.
"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС", - отметил он в интервью агентству Синьхуа.
 По мнению Герачи, в затруднительном положении окажутся Италия, Германия и ряд стран Восточной Европы.
 "Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам", - добавил он, приводя в пример запрет ЕС на экспорт предметов роскоши в РФ.
Бывший замминистра считает, что санкции неэффективны.
"Чтобы решить эту проблему, нам придется прибегнуть к дипломатии с Россией. Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву", - подчеркнул он.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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