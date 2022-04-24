Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785160267.html
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров - РИА Новости, 24.04.2022
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров
Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:20
2022-04-24T13:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785161255_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_5f16e9fc17755dd5740492bf8a8f5076.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции. Речь идет о пяти войсковых частях — 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011. Это данные на 29 марта, полученные из реальных украинских документов.В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести. На прошлой неделе Минобороны заявило, что в целом за все время спецоперации безвозвратные потери украинских войск составляют 23 367 человек.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785161255_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_1ee9408cc27a5e08d1d7febd2267a2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
12:20 24.04.2022 (обновлено: 13:40 24.04.2022)
 
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров

Минобороны России в списке потерь Нацгвардии Украины сообщило о 27 убитых и 96 раненых

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Фуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции.
Речь идет о пяти войсковых частях — 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011. Это данные на 29 марта, полученные из реальных украинских документов.
В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести.
На прошлой неделе Минобороны заявило, что в целом за все время спецоперации безвозвратные потери украинских войск составляют 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала