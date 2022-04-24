12:20 24.04.2022 (обновлено: 13:40 24.04.2022)
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров
Минобороны России в списке потерь Нацгвардии Украины сообщило о 27 убитых и 96 раненых
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Фуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции.
Речь идет о пяти войсковых частях — 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011. Это данные на 29 марта, полученные из реальных украинских документов.
В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести.
На прошлой неделе Минобороны заявило, что в целом за все время спецоперации безвозвратные потери украинских войск составляют 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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