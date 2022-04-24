https://ria.ru/20220424/ukraina-1785160267.html

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров - РИА Новости, 24.04.2022

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров

Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:20

2022-04-24T12:20

2022-04-24T13:40

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за время российской специальной военной операции. Речь идет о пяти войсковых частях — 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011. Это данные на 29 марта, полученные из реальных украинских документов.В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести. На прошлой неделе Минобороны заявило, что в целом за все время спецоперации безвозвратные потери украинских войск составляют 23 367 человек.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии