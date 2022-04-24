https://ria.ru/20220424/ukraina-1785157683.html

Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину - РИА Новости, 24.04.2022

Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:43

2022-04-24T11:43

2022-04-24T14:56

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ЦЮРИХ, 24 апр — РИА Новости. Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.Как уточняет издание, для БМП типа Marder нужны боеприпасы, произведенные в Швейцарии, но Конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов.По словам представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике, Берлин направил два запроса по этому поводу.Накануне стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил в правительство официальную заявку на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder. До этого глава компании Армин Паппергер выражал готовность предоставить Киеву и танки Leopard 1.При этом канцлер Олаф Шольц заявлял, что запасы бундесвера практически исчерпаны и возможности помогать Украине оружием больше нет. Тем не менее власти Германии работают с оборонными концернами по этому вопросу, добавил он.Москва не раз обращала внимание на то, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие, и предупреждала, что военные грузы станут законными целями для ВКС на украинской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/ssha-1785135724.html

https://ria.ru/20220424/protivorechiya-1785138182.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, мария захарова, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии