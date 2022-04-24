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Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину - РИА Новости, 24.04.2022
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Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину
Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину - РИА Новости, 24.04.2022
Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину
Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:43
2022-04-24T14:56
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ЦЮРИХ, 24 апр — РИА Новости. Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.Как уточняет издание, для БМП типа Marder нужны боеприпасы, произведенные в Швейцарии, но Конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов.По словам представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике, Берлин направил два запроса по этому поводу.Накануне стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил в правительство официальную заявку на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder. До этого глава компании Армин Паппергер выражал готовность предоставить Киеву и танки Leopard 1.При этом канцлер Олаф Шольц заявлял, что запасы бундесвера практически исчерпаны и возможности помогать Украине оружием больше нет. Тем не менее власти Германии работают с оборонными концернами по этому вопросу, добавил он.Москва не раз обращала внимание на то, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие, и предупреждала, что военные грузы станут законными целями для ВКС на украинской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, олаф шольц, мария захарова, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:43 24.04.2022 (обновлено: 14:56 24.04.2022)
 
Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

SonntagsZeitung: Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЦЮРИХ, 24 апр — РИА Новости. Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты, сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung.
Как уточняет издание, для БМП типа Marder нужны боеприпасы, произведенные в Швейцарии, но Конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов.
По словам представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике, Берлин направил два запроса по этому поводу.

"На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", — цитирует его газета.

Накануне стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил в правительство официальную заявку на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder. До этого глава компании Армин Паппергер выражал готовность предоставить Киеву и танки Leopard 1.
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При этом канцлер Олаф Шольц заявлял, что запасы бундесвера практически исчерпаны и возможности помогать Украине оружием больше нет. Тем не менее власти Германии работают с оборонными концернами по этому вопросу, добавил он.
Москва не раз обращала внимание на то, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие, и предупреждала, что военные грузы станут законными целями для ВКС на украинской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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