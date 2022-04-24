https://ria.ru/20220424/ukraina-1785156461.html
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2022
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:32
2022-04-24T11:32
2022-04-24T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
пво вс россии
донбасс
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. 10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов ", - заявил он.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, пво вс россии, донбасс
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
Конашенков: российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. 10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов ", - заявил он.