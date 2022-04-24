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Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785156461.html
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2022
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников
10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:32
2022-04-24T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
пво вс россии
донбасс
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. 10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов ", - заявил он.
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безопасность, украина, игорь конашенков, пво вс россии, донбасс
11:32 24.04.2022
 
Российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников

Конашенков: российские силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. 10 беспилотников Украины уничтожены в районе 9 населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов ", - заявил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИгорь КонашенковПВО ВС РоссииДонбасс
 
 
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