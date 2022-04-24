https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155761.html

ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов

ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов - РИА Новости, 24.04.2022

ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:25

2022-04-24T11:25

2022-04-24T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области", - сказал он.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины