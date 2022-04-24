https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155761.html
ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов
ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов - РИА Новости, 24.04.2022
ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:25
2022-04-24T11:25
2022-04-24T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области", - сказал он.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
ВКС поразили ракетами девять украинских военных объектов
Минобороны: ВКС высокоточными ракетами поразили девять военных объектов на Украине