https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155221.html
Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ
Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022
Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрычатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:20
2022-04-24T11:20
2022-04-24T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
игорь конашенков
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрычатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских Вооруженных сил", — сказал он.Кроме того, ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.Всего за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре склада вооружения и боеприпасов.Силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в районах Барвиного, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, игорь конашенков, украина
11:20 24.04.2022 (обновлено: 11:38 24.04.2022)
Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ
Минобороны: высокоточными ракетами уничтожены цеха по производству взрывчатки на Украине
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрычатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских Вооруженных сил", — сказал он.
Кроме того, ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.
Всего за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре склада вооружения и боеприпасов.
Силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в районах Барвиного, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.