https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155221.html

Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ

Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022

Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрычатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:20

2022-04-24T11:20

2022-04-24T11:38

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

игорь конашенков

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрычатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских Вооруженных сил", — сказал он.Кроме того, ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.Всего за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре склада вооружения и боеприпасов.Силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в районах Барвиного, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, игорь конашенков, украина