10:39 24.04.2022 (обновлено: 10:49 24.04.2022)
Украинские войска в боях с военными ДНР потеряли за сутки 53 человека
Народная милиция: украинские войска в боях с военными ДНР потеряли за сутки 53 человека
Бойцы Народной милиции ДНР
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в боях с военными Донецкой народной республики потеряли за сутки 53 человека и технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 53 украинских националиста, две огневые позиции 120-мм минометов, два бронетранспортера, одну БМП и одно грузовое транспортное средство. Захвачены одна БМП, две 122-мм гаубицы д-30 и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.