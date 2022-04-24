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Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785146304.html
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке
Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:14
2022-04-24T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 07.55, второй – в 08.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/protivorechiya-1785138182.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:14 24.04.2022 (обновлено: 09:21 24.04.2022)
 
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Кудрюмовка - н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"… н.п. Кудрюмовка - н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 07.55, второй – в 08.30.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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