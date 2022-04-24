09:14 24.04.2022 (обновлено: 09:21 24.04.2022)
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Кудрюмовка - н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"… н.п. Кудрюмовка - н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 07.55, второй – в 08.30.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.