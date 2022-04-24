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В российском консульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за угроз - РИА Новости, 24.04.2022
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В российском консульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за угроз
В российском консульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за угроз - РИА Новости, 24.04.2022
В российском консульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за угроз
Меры по обеспечению безопасности генконсульства РФ в Нью-Йорке усилены на фоне угроз, поступающих из-за проводимой Россией военной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:50
2022-04-24T19:50
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости, Алан Булкаты. Меры по обеспечению безопасности генконсульства РФ в Нью-Йорке усилены на фоне угроз, поступающих из-за проводимой Россией военной операции на Украине, сообщил РИА Новости и.о. генконсула Вячеслав Славкин.Ранее он рассказал, что неизвестные угрожали забросать консульство бутылками с зажигательной смесью, а также прислали ложное сообщение о минировании.Славкин подтвердил, что в консульстве введены усиленные меры обеспечения безопасности. "Да - в связи с тем, что у нас ежедневно практически проходят небольшие антироссийские выступления у здания консульства", - указал он.По его словам, к зданию приходят группы от 5 до 20 человек, среди которых есть и англоязычные, и русскоязычные. "Большинство среди них русскоязычные", - уточнил Славкин. "Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность", - рассказал дипломат. Он отметил, что у здания консульства круглосуточно дежурят три наряда полиции. "Улица, где мы находимся, которая разделяет Мэдисон и Пятую авеню, полностью перегорожена железными заграждениями", - добавил он.Кроме того, как заявил Славкин, в консульство приходили электронные письма с проклятиями, оскорблениями в адрес руководства РФ. "На нас сыпались проклятья, угрозы", - указал и.о. генконсула. Обо всех угрозах консульство сообщило полиции Нью-Йорка, но о результатах разбирательств дипломатам не сообщали, рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша
19:50 24.04.2022
 
В российском консульстве в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за угроз

Меры безопасности в российском консульстве в Нью-Йорке усилили на фоне угроз

© Фото : Consulate General of Russia in New YorkЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : Consulate General of Russia in New York
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости, Алан Булкаты. Меры по обеспечению безопасности генконсульства РФ в Нью-Йорке усилены на фоне угроз, поступающих из-за проводимой Россией военной операции на Украине, сообщил РИА Новости и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
Ранее он рассказал, что неизвестные угрожали забросать консульство бутылками с зажигательной смесью, а также прислали ложное сообщение о минировании.
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Славкин подтвердил, что в консульстве введены усиленные меры обеспечения безопасности. "Да - в связи с тем, что у нас ежедневно практически проходят небольшие антироссийские выступления у здания консульства", - указал он.
По его словам, к зданию приходят группы от 5 до 20 человек, среди которых есть и англоязычные, и русскоязычные. "Большинство среди них русскоязычные", - уточнил Славкин. "Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность", - рассказал дипломат. Он отметил, что у здания консульства круглосуточно дежурят три наряда полиции. "Улица, где мы находимся, которая разделяет Мэдисон и Пятую авеню, полностью перегорожена железными заграждениями", - добавил он.
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Кроме того, как заявил Славкин, в консульство приходили электронные письма с проклятиями, оскорблениями в адрес руководства РФ. "На нас сыпались проклятья, угрозы", - указал и.о. генконсула. Обо всех угрозах консульство сообщило полиции Нью-Йорка, но о результатах разбирательств дипломатам не сообщали, рассказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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