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СМИ: заморозка резервов России обернется плачевными последствиями для мира - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ: заморозка резервов России обернется плачевными последствиями для мира
СМИ: заморозка резервов России обернется плачевными последствиями для мира - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: заморозка резервов России обернется плачевными последствиями для мира
Все страны с правом голоса должны выступить против США. С таким призывом выступило британское издание Rai Al Youm. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:59
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россия
сша
украина
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все страны с правом голоса должны выступить против США. С таким призывом выступило британское издание Rai Al Youm.Официальный Вашингтон, напоминает газета, заморозил около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России и оказал беспрецедентное давление на многие страны, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийским санкциям.Такое положение вещей, утверждает Rai Al Youm, может иметь самые плачевные последствия в глобальном смысле. Это нарушает доверие к мировой финансовой системе и США, которые могут вдруг заморозить резервы любой страны.Все страны мира связаны друг с другом системой экономических отношений. Таким образом, замораживание резервов или введение санкций оказывает значительное негативное воздействие на экономику разных стран. Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен.США должны прекратить использовать свой контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира. Кроме того, нужно положить конец гегемонии Соединенных Штатов, чтобы они наконец перестали делать все, что им вздумается, резюмирует издание.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия
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россия, сша, украина, санкции в отношении россии, великобритания
00:59 24.04.2022
 
СМИ: заморозка резервов России обернется плачевными последствиями для мира

Rai Al Youm: все страны мира должны выступить против США, блокировавших резервы России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все страны с правом голоса должны выступить против США. С таким призывом выступило британское издание Rai Al Youm.
Официальный Вашингтон, напоминает газета, заморозил около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России и оказал беспрецедентное давление на многие страны, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийским санкциям.
Такое положение вещей, утверждает Rai Al Youm, может иметь самые плачевные последствия в глобальном смысле. Это нарушает доверие к мировой финансовой системе и США, которые могут вдруг заморозить резервы любой страны.
Все страны мира связаны друг с другом системой экономических отношений. Таким образом, замораживание резервов или введение санкций оказывает значительное негативное воздействие на экономику разных стран. Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен.
США должны прекратить использовать свой контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира. Кроме того, нужно положить конец гегемонии Соединенных Штатов, чтобы они наконец перестали делать все, что им вздумается, резюмирует издание.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 20:08
Шредер: Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииВеликобритания
 
 
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