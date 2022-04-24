https://ria.ru/20220424/ugol-1785159356.html

В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России

В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России - РИА Новости, 24.04.2022

В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России

Министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддерживает планы открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:06

2022-04-24T12:06

2022-04-24T12:06

экономика

украина

россия

великобритания

санкции

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ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддерживает планы открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей из РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в Консервативной партии."Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он (Гоув) собирается это одобрить", - приводит издание слова одного из источников.По данным газеты, министр поддерживает идею открыть шахту в графстве Камбрия. На ней будут добывать коксующийся уголь, которые используется в сталелитейном производстве. До начала кризиса на Украине Британия импортировала 40% коксующегося угля из России. Согласно изданию, компания British Steel перестала импортировать российский коксующийся уголь и нашла его альтернативные источники.Первую угольную шахту в стране за 30 лет местные власти одобрили еще в октябре 2020 года, но после выступлений экоактивистов министры приступили к изучению вопроса ее открытия. Однако источники в правительстве утверждают, что из-за ситуации на Украине кабмин единодушно одобряет этот план.Гоув должен принять окончательное решение до 7 июля, но, согласно источникам, решение может быть принято уже в середине мая.Западные страны ввели множество санкций против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

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россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, великобритания, санкции