https://ria.ru/20220424/ugol-1785159356.html
В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России
В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России - РИА Новости, 24.04.2022
В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России
Министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддерживает планы открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:06
2022-04-24T12:06
2022-04-24T12:06
экономика
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россия
великобритания
санкции
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ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддерживает планы открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей из РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в Консервативной партии."Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он (Гоув) собирается это одобрить", - приводит издание слова одного из источников.По данным газеты, министр поддерживает идею открыть шахту в графстве Камбрия. На ней будут добывать коксующийся уголь, которые используется в сталелитейном производстве. До начала кризиса на Украине Британия импортировала 40% коксующегося угля из России. Согласно изданию, компания British Steel перестала импортировать российский коксующийся уголь и нашла его альтернативные источники.Первую угольную шахту в стране за 30 лет местные власти одобрили еще в октябре 2020 года, но после выступлений экоактивистов министры приступили к изучению вопроса ее открытия. Однако источники в правительстве утверждают, что из-за ситуации на Украине кабмин единодушно одобряет этот план.Гоув должен принять окончательное решение до 7 июля, но, согласно источникам, решение может быть принято уже в середине мая.Западные страны ввели множество санкций против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, великобритания, санкции
В Британии министр призвал открыть шахту для снижения зависимости от России
The Telegraph: в Британии могут открыть шахту для снижения зависимости от российского угля
ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув поддерживает планы открыть первую за десятилетия угольную шахту в стране, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей из РФ, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на источники в Консервативной партии.
"Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он (Гоув) собирается это одобрить", - приводит
издание слова одного из источников.
По данным газеты, министр поддерживает идею открыть шахту в графстве Камбрия
. На ней будут добывать коксующийся уголь, которые используется в сталелитейном производстве. До начала кризиса на Украине
Британия импортировала 40% коксующегося угля из России
. Согласно изданию, компания British Steel перестала импортировать российский коксующийся уголь и нашла его альтернативные источники.
Первую угольную шахту в стране за 30 лет местные власти одобрили еще в октябре 2020 года, но после выступлений экоактивистов министры приступили к изучению вопроса ее открытия. Однако источники в правительстве утверждают, что из-за ситуации на Украине кабмин единодушно одобряет этот план.
Гоув должен принять окончательное решение до 7 июля, но, согласно источникам, решение может быть принято уже в середине мая.
Западные страны ввели множество санкций против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.