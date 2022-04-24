21:01 24.04.2022 (обновлено: 21:03 24.04.2022)
Во Франции закрылись участки для голосования
Во Франции закрылись участки для голосования на президентских выборах
© РИА Новости / Флоран Гуден / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков в 15 округе Парижа в день голосования на выборах президента Франции
Люди на одном из избирательных участков в 15 округе Парижа в день голосования на выборах президента Франции
ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
По данным МВД Франции на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 63,23% от зарегистрированных избирателей, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам голосования в первом туре выборов, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
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