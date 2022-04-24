https://ria.ru/20220424/uchastki-1785210968.html

Во Франции закрылись участки для голосования

Во Франции закрылись участки для голосования - РИА Новости, 24.04.2022

Во Франции закрылись участки для голосования

Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:01

2022-04-24T21:01

2022-04-24T21:03

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Участки для голосования в большинстве французских коммун работали до 19.00 по местному времени (20.00 мск), а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они закрылись на час позже - в 20.00 (21.00 мск).По данным МВД Франции на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 63,23% от зарегистрированных избирателей, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам голосования в первом туре выборов, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022