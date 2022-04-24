Рейтинг@Mail.ru
Во Франции закрылись участки для голосования - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/uchastki-1785210968.html
Во Франции закрылись участки для голосования
Во Франции закрылись участки для голосования - РИА Новости, 24.04.2022
Во Франции закрылись участки для голосования
Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:01
2022-04-24T21:03
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785184332_0:50:2451:1429_1920x0_80_0_0_0a8e495545d56b059c5038deb0308723.jpg
ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Участки для голосования в большинстве французских коммун работали до 19.00 по местному времени (20.00 мск), а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они закрылись на час позже - в 20.00 (21.00 мск).По данным МВД Франции на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 63,23% от зарегистрированных избирателей, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам голосования в первом туре выборов, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785184332_0:0:2366:1774_1920x0_80_0_0_d857616f8150b2ab853a4df10cc7461d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022
21:01 24.04.2022 (обновлено: 21:03 24.04.2022)
 
Во Франции закрылись участки для голосования

Во Франции закрылись участки для голосования на президентских выборах

© РИА Новости / Флоран Гуден / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков в 15 округе Парижа в день голосования на выборах президента Франции
Люди на одном из избирательных участков в 15 округе Парижа в день голосования на выборах президента Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Флоран Гуден
Перейти в фотобанк
Люди на одном из избирательных участков в 15 округе Парижа в день голосования на выборах президента Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Участки для голосования в большинстве французских коммун работали до 19.00 по местному времени (20.00 мск), а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они закрылись на час позже - в 20.00 (21.00 мск).
По данным МВД Франции на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 63,23% от зарегистрированных избирателей, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам голосования в первом туре выборов, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в Англе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Эта Франция сломалась. Другой не будет
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала