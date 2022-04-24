https://ria.ru/20220424/tekhnologii-1785141541.html
Епископ предостерег от использования технологий во зло
Епископ предостерег от использования технологий во зло - РИА Новости, 24.04.2022
Епископ предостерег от использования технологий во зло
Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:42
2022-04-24T07:42
2022-04-24T08:28
религия
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_3981bedffca0d722dfd198da2569c13c.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.Наука сделала возможным для человека очень многое, но новые технологии оказались в руках у людей, не имеющих совести и веры в Бога, поэтому человек, ни во что не веря, "становится умным животным, злоупотребляет материальными средствами, научными открытиями", – считает глава церковного отдела благотворительности."Человечество, к сожалению, не становится лучше", – заключил он.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>
https://ria.ru/20220424/mishustin-1785131579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_83a8ddec30b674cebdd0496212014e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
07:42 24.04.2022 (обновлено: 08:28 24.04.2022)
Епископ предостерег от использования технологий во зло
Епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью
РИА Новости.
"Сейчас лицемерие стало нормой жизни, оно, по существу, приветствуется. Многие так живут – забыв о простоте. Многие люди научились создавать образы, делать вид, имиджмейкеры, пиарщики, реклама для многих заменила Евангелие. Современному миру важно рекламировать даже то, что мы призваны Господом делать втайне – добрые дела... Технические возможности во многом используются во зло. И в мире становится все больше страдания", – сказал епископ Пантелеимон.
Наука сделала возможным для человека очень многое, но новые технологии оказались в руках у людей, не имеющих совести и веры в Бога, поэтому человек, ни во что не веря, "становится умным животным, злоупотребляет материальными средствами, научными открытиями", – считает глава церковного отдела благотворительности.
"Человечество, к сожалению, не становится лучше", – заключил он.