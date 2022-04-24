https://ria.ru/20220424/tekhnologii-1785141541.html

Епископ предостерег от использования технологий во зло

Епископ предостерег от использования технологий во зло - РИА Новости, 24.04.2022

Епископ предостерег от использования технологий во зло

Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T07:42

2022-04-24T07:42

2022-04-24T08:28

религия

общество

россия

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.Наука сделала возможным для человека очень многое, но новые технологии оказались в руках у людей, не имеющих совести и веры в Бога, поэтому человек, ни во что не веря, "становится умным животным, злоупотребляет материальными средствами, научными открытиями", – считает глава церковного отдела благотворительности."Человечество, к сожалению, не становится лучше", – заключил он.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>

https://ria.ru/20220424/mishustin-1785131579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия