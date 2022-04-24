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Епископ предостерег от использования технологий во зло - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/tekhnologii-1785141541.html
Епископ предостерег от использования технологий во зло
Епископ предостерег от использования технологий во зло - РИА Новости, 24.04.2022
Епископ предостерег от использования технологий во зло
Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:42
2022-04-24T08:28
религия
общество
россия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.Наука сделала возможным для человека очень многое, но новые технологии оказались в руках у людей, не имеющих совести и веры в Бога, поэтому человек, ни во что не веря, "становится умным животным, злоупотребляет материальными средствами, научными открытиями", – считает глава церковного отдела благотворительности."Человечество, к сожалению, не становится лучше", – заключил он.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона &gt;&gt;
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общество, россия
07:42 24.04.2022 (обновлено: 08:28 24.04.2022)
 
Епископ предостерег от использования технологий во зло

Епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвященнослужитель
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Современные технические возможности во многом используются во зло, а лицемерие может становиться нормой жизни, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.
"Сейчас лицемерие стало нормой жизни, оно, по существу, приветствуется. Многие так живут – забыв о простоте. Многие люди научились создавать образы, делать вид, имиджмейкеры, пиарщики, реклама для многих заменила Евангелие. Современному миру важно рекламировать даже то, что мы призваны Господом делать втайне – добрые дела... Технические возможности во многом используются во зло. И в мире становится все больше страдания", – сказал епископ Пантелеимон.
Наука сделала возможным для человека очень многое, но новые технологии оказались в руках у людей, не имеющих совести и веры в Бога, поэтому человек, ни во что не веря, "становится умным животным, злоупотребляет материальными средствами, научными открытиями", – считает глава церковного отдела благотворительности.
"Человечество, к сожалению, не становится лучше", – заключил он.
Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>
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