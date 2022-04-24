https://ria.ru/20220424/svyaz-1785182097.html
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи - РИА Новости, 24.04.2022
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи
Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:19
2022-04-24T16:19
2022-04-24T16:19
экономика
мегафон
мтс
связной
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом для жителей страны закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее операторы связи сообщили РИА Новости, что договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.По мнению эксперта, от закрытия части салонов операторов никто не пострадает, "все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большом счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек".По мнению директора по продажам "Мегафона" Давида Борзилова, сокращение потока клиентов характерно для всего рынка. "В сложившейся ситуации у ритейлеров нет возможности арендовать торговые площади на прежних условиях. Многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу. Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", - сказал Борзилов, слова которого приводит пресс-служба компании."Мы действительно настаиваем на пересмотре арендных ставок. По многим точкам они завышены, так как были определены еще в допандемийные времена и не учитывают новых реалий. Большинство арендодателей понимают это и идут навстречу. Что касается сокращения розницы, мы мониторим ситуацию на рынке – модель франшизы позволяет гибко реагировать на изменения и закрывать нерентабельные точки", - сообщили в "Tele2".В МТС отметили, что повышают эффективность работы бизнеса в том числе в конкретных локациях. При этом розница сети продолжает стабильно работать и расширятся."На фоне падения трафика в ТЦ и закрытия большого количества якорных трафикогенерящих игроков, интерес посещать ТЦ у клиентов снижается. В связи с этим мы вынуждены обращаться к партнерам для пересмотра условий аренды", - сообщили в "Связном".В "Билайне" отметили, что ведут переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды на регулярной основе.
https://ria.ru/20220423/svyaz-1785062793.html
https://ria.ru/20220422/megafon-1784977249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мегафон, мтс, связной, санкции в отношении россии
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи
Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться из-за проблем с арендой
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом для жителей страны закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее операторы связи сообщили РИА Новости, что договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.
"Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то", - сказал Кусков.
По мнению эксперта, от закрытия части салонов операторов никто не пострадает, "все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большом счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек".
По мнению директора по продажам "Мегафона
" Давида Борзилова, сокращение потока клиентов характерно для всего рынка. "В сложившейся ситуации у ритейлеров нет возможности арендовать торговые площади на прежних условиях. Многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу. Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", - сказал Борзилов, слова которого приводит пресс-служба компании.
"Мы действительно настаиваем на пересмотре арендных ставок. По многим точкам они завышены, так как были определены еще в допандемийные времена и не учитывают новых реалий. Большинство арендодателей понимают это и идут навстречу. Что касается сокращения розницы, мы мониторим ситуацию на рынке – модель франшизы позволяет гибко реагировать на изменения и закрывать нерентабельные точки", - сообщили в "Tele2".
В МТС
отметили, что повышают эффективность работы бизнеса в том числе в конкретных локациях. При этом розница сети продолжает стабильно работать и расширятся.
"На фоне падения трафика в ТЦ и закрытия большого количества якорных трафикогенерящих игроков, интерес посещать ТЦ у клиентов снижается. В связи с этим мы вынуждены обращаться к партнерам для пересмотра условий аренды", - сообщили в "Связном
".
В "Билайне
" отметили, что ведут переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды на регулярной основе.