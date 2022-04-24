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В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи - РИА Новости, 24.04.2022
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В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи - РИА Новости, 24.04.2022
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи
Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:19
2022-04-24T16:19
экономика
мегафон
мтс
связной
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом для жителей страны закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее операторы связи сообщили РИА Новости, что договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.По мнению эксперта, от закрытия части салонов операторов никто не пострадает, "все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большом счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек".По мнению директора по продажам "Мегафона" Давида Борзилова, сокращение потока клиентов характерно для всего рынка. "В сложившейся ситуации у ритейлеров нет возможности арендовать торговые площади на прежних условиях. Многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу. Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", - сказал Борзилов, слова которого приводит пресс-служба компании."Мы действительно настаиваем на пересмотре арендных ставок. По многим точкам они завышены, так как были определены еще в допандемийные времена и не учитывают новых реалий. Большинство арендодателей понимают это и идут навстречу. Что касается сокращения розницы, мы мониторим ситуацию на рынке – модель франшизы позволяет гибко реагировать на изменения и закрывать нерентабельные точки", - сообщили в "Tele2".В МТС отметили, что повышают эффективность работы бизнеса в том числе в конкретных локациях. При этом розница сети продолжает стабильно работать и расширятся."На фоне падения трафика в ТЦ и закрытия большого количества якорных трафикогенерящих игроков, интерес посещать ТЦ у клиентов снижается. В связи с этим мы вынуждены обращаться к партнерам для пересмотра условий аренды", - сообщили в "Связном".В "Билайне" отметили, что ведут переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды на регулярной основе.
https://ria.ru/20220423/svyaz-1785062793.html
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экономика, мегафон, мтс, связной, санкции в отношении россии
16:19 24.04.2022
 
В России может закрыться часть салонов операторов мобильной связи

Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться из-за проблем с арендой

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом для жителей страны закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее операторы связи сообщили РИА Новости, что договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.
"Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то", - сказал Кусков.
По мнению эксперта, от закрытия части салонов операторов никто не пострадает, "все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большом счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек".
По мнению директора по продажам "Мегафона" Давида Борзилова, сокращение потока клиентов характерно для всего рынка. "В сложившейся ситуации у ритейлеров нет возможности арендовать торговые площади на прежних условиях. Многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу. Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", - сказал Борзилов, слова которого приводит пресс-служба компании.
"Мы действительно настаиваем на пересмотре арендных ставок. По многим точкам они завышены, так как были определены еще в допандемийные времена и не учитывают новых реалий. Большинство арендодателей понимают это и идут навстречу. Что касается сокращения розницы, мы мониторим ситуацию на рынке – модель франшизы позволяет гибко реагировать на изменения и закрывать нерентабельные точки", - сообщили в "Tele2".
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"На фоне падения трафика в ТЦ и закрытия большого количества якорных трафикогенерящих игроков, интерес посещать ТЦ у клиентов снижается. В связи с этим мы вынуждены обращаться к партнерам для пересмотра условий аренды", - сообщили в "Связном".
В "Билайне" отметили, что ведут переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды на регулярной основе.
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