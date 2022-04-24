11:52 24.04.2022 (обновлено: 12:19 24.04.2022)
Медики подтвердили гибель десяти человек с японского круизного судна
Медики подтвердили гибель десяти человек с исчезнувшего японского круизного судна "KAZU 1"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего круизного судна "KAZU 1", передает агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что все найденные без сознания. Подтвердить смерть человека в Японии могут только врачи.
Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.
К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.
Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.