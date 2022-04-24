https://ria.ru/20220424/sudno-1785158292.html

Медики подтвердили гибель десяти человек с японского круизного судна

Медики подтвердили гибель десяти человек с японского круизного судна - РИА Новости, 24.04.2022

Медики подтвердили гибель десяти человек с японского круизного судна

Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего круизного судна "KAZU 1", передает агентство Киодо. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:52

2022-04-24T11:52

2022-04-24T12:19

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ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего круизного судна "KAZU 1", передает агентство Киодо.Ранее сообщалось, что все найденные без сознания. Подтвердить смерть человека в Японии могут только врачи.Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.

https://ria.ru/20220424/sudno-1785153298.html

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Ольга Фомченкова

в мире, япония, хоккайдо