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Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном - РИА Новости, 24.04.2022
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Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном
Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном - РИА Новости, 24.04.2022
Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном
Работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована властями США, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава дипмиссии Анатолий Антонов. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:34
2022-04-24T20:50
в мире
санкции в отношении россии
сша
хьюстон
нью-йорк (город)
bank of america
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована властями США, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава дипмиссии Анатолий Антонов."По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят. &lt;...&gt; Одно время блокировался даже выезд из посольства", — сказал он.В последние годы США неоднократно высылали российских дипломатов, не продлевали разрешения на пребывание в стране действующим сотрудникам посольства и отказывали в визах новым. В результате штат российской дипмиссии сильно сократился: например, в консульстве в Хьюстоне остались два человека, а в Нью-Йорке — пять.В апреле прошлого года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запрещается нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
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сша
хьюстон
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в мире, санкции в отношении россии, сша, хьюстон, нью-йорк (город), bank of america
12:34 24.04.2022 (обновлено: 20:50 24.04.2022)
 
Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном

Посол Антонов заявил, что власти США заблокировали работу российского посольства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована властями США, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава дипмиссии Анатолий Антонов.
"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства", — сказал он.
В последние годы США неоднократно высылали российских дипломатов, не продлевали разрешения на пребывание в стране действующим сотрудникам посольства и отказывали в визах новым. В результате штат российской дипмиссии сильно сократился: например, в консульстве в Хьюстоне остались два человека, а в Нью-Йорке — пять.
В апреле прошлого года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запрещается нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
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