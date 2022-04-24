https://ria.ru/20220424/ssha-1785162047.html

Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном

Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном - РИА Новости, 24.04.2022

Антонов: работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном

Работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована властями США, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава дипмиссии Анатолий Антонов. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:34

2022-04-24T12:34

2022-04-24T20:50

в мире

санкции в отношении россии

сша

хьюстон

нью-йорк (город)

bank of america

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована властями США, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава дипмиссии Анатолий Антонов."По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства", — сказал он.В последние годы США неоднократно высылали российских дипломатов, не продлевали разрешения на пребывание в стране действующим сотрудникам посольства и отказывали в визах новым. В результате штат российской дипмиссии сильно сократился: например, в консульстве в Хьюстоне остались два человека, а в Нью-Йорке — пять.В апреле прошлого года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запрещается нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

сша

хьюстон

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, сша, хьюстон, нью-йорк (город), bank of america