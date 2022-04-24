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Американцы раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2022
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Американцы раскритиковали поставки оружия Украине
Американцы раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2022
Американцы раскритиковали поставки оружия Украине
Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:33
2022-04-24T10:16
в мире
джо байден
владимир путин
сша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США.Как заявил Гринвальд, Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. "Они делают все, чтобы конфликт продолжался вечно", - отметил журналист, задавшись при этом вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан. В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться", - написал пользователь Frank Martin."Подбрасывание дров в огонь не потушит его", - заметил Teddy Lee."Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?" – задался вопросом Paul Zaky."Реальный вопрос о трех миллиардах (военной помощи Киеву. – прим. ред.), сколько с этого Джо снимет сливок?" – сыронизировал David Hold."Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" – спросил bible dynasty."Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста", - добавил club4ghz.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784966431.html
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, украина, евросоюз
02:33 24.04.2022 (обновлено: 10:16 24.04.2022)
 
Американцы раскритиковали поставки оружия Украине

Читатели Fox News призвали власти США помогать собственным гражданам, а не Украине

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США.
Как заявил Гринвальд, Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. "Они делают все, чтобы конфликт продолжался вечно", - отметил журналист, задавшись при этом вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан. В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 17:08
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться", - написал пользователь Frank Martin.
"Подбрасывание дров в огонь не потушит его", - заметил Teddy Lee.
"Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?" – задался вопросом Paul Zaky.
"Реальный вопрос о трех миллиардах (военной помощи Киеву. – прим. ред.), сколько с этого Джо снимет сливок?" – сыронизировал David Hold.
"Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" – спросил bible dynasty.
"Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста", - добавил club4ghz.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:27
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
 
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