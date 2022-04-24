https://ria.ru/20220424/ssha-1785135724.html

Американцы раскритиковали поставки оружия Украине

Американцы раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2022

Американцы раскритиковали поставки оружия Украине

Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T02:33

2022-04-24T02:33

2022-04-24T10:16

в мире

джо байден

владимир путин

сша

украина

евросоюз

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США.Как заявил Гринвальд, Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. "Они делают все, чтобы конфликт продолжался вечно", - отметил журналист, задавшись при этом вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан. В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться", - написал пользователь Frank Martin."Подбрасывание дров в огонь не потушит его", - заметил Teddy Lee."Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?" – задался вопросом Paul Zaky."Реальный вопрос о трех миллиардах (военной помощи Киеву. – прим. ред.), сколько с этого Джо снимет сливок?" – сыронизировал David Hold."Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" – спросил bible dynasty."Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста", - добавил club4ghz.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784966431.html

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784954166.html

сша

украина

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в мире, джо байден, владимир путин, сша, украина, евросоюз