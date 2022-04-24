https://ria.ru/20220424/spetsoperatsiya-1785227181.html

День 60-й: обстрелы ВСУ на Пасху, гуманитарная помощь от России

День 60-й: обстрелы ВСУ на Пасху, гуманитарная помощь от России - РИА Новости, 24.04.2022

День 60-й: обстрелы ВСУ на Пасху, гуманитарная помощь от России

На 60-й день спецоперации на Украине российские военнослужащие доставили более 160 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область по случаю Пасхи. Волонтеры... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:58

2022-04-24T23:58

2022-04-24T23:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На 60-й день спецоперации на Украине российские военнослужащие доставили более 160 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область по случаю Пасхи. Волонтеры раздавали куличи в госпитале Донецка, а в Луганск доставили частицу Благодатного огня.Вооруженные силы Украины, несмотря на праздник, продолжали обстрелы территорий Донбасса.Ход операцииЗа ночь с субботы на воскресенье российские ракетные войска поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил на утреннем брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что силами ПВО РФ были также уничтожены 10 беспилотников Украины в районе девяти населенных пунктов, а ударом высокоточных ракет в районе Павлограда уничтожили мощности по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил.Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены девять военных объектов Украины.Конашенков подчеркнул, что за время всей спецоперации российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и более 550 беспилотников Украины.В воскресенье Минобороны России также опубликовало новый список потерь Национальной гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции.В списке 27 убитых и 96 получивших ранения и травмы. Кроме того, без указания имен и фамилии приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 плененных и семи пропавших без вести. Данные получены из реальных украинских документов.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в силу разных причин "осталось недолго". Он также добавил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни. По его словам, город станет лучше и красивее, чем был.Куличи и гумпомощьРоссийские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.В частности, в город Купянск Харьковской области военные привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан. В перечень доставленных товаров вошли крупы, сахар, сгущенное молоко.Бойцы Росгвардии и МВД ЛНР также обеспечили безопасность пасхальных богослужений в Купянске Харьковской области. Меры безопасности пришлось принять из-за информации о возможных провокациях со стороны Украины.Эрдоган созвонился с ЗеленскимПрезидент Турции Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Украине и переговорного процесса между Москвой и Киевом.Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, готова выступить как один из гарантов безопасности Украины.В то же время глава МИД Австрии Александер Шелленберг заявил в воскресенье, что Киеву и Брюсселю нужна новая модель сотрудничества, которая не подразумевала бы полноправного членства Украины в Евросоюзе.В украинском МИДе уже заявили, что разочарованы такой позицией.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр