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Главный диетолог Москвы рассказала, кому не стоит пить березовый сок - РИА Новости, 24.04.2022
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Главный диетолог Москвы рассказала, кому не стоит пить березовый сок
Главный диетолог Москвы рассказала, кому не стоит пить березовый сок - РИА Новости, 24.04.2022
Главный диетолог Москвы рассказала, кому не стоит пить березовый сок
Косметические средства и напитки на основе березового сока стоит полностью исключить при аллергии на пыльцу березы, также березовый сок нельзя наносить на... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:49
2022-04-24T03:49
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россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Косметические средства и напитки на основе березового сока стоит полностью исключить при аллергии на пыльцу березы, также березовый сок нельзя наносить на поврежденную кожу, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."За счет содержания сапонинов и дубильных веществ березовый сок ранее использовали в народной медицине в качестве гигиенического средства, например, для умывания или мытья головы. Однако следует помнить, что березовый сок и любые напитки или косметические средства на его основе полностью исключаются при аллергических реакциях на пыльцу березы", - рассказала Стародубова.Она отметила, что нельзя также наносить березовый сок на поврежденную кожу при ссадинах, порезах, чтобы избежать инфицирования раны.
https://rsport.ria.ru/20220413/kofe-1783392443.html
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общество, здоровье - общество, россия
03:49 24.04.2022
 
Главный диетолог Москвы рассказала, кому не стоит пить березовый сок

Диетолог Стародубова: березовый сок не стоит пить при аллергии на пыльцу этого дерева

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЗаготовка березового сока
Заготовка березового сока - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Заготовка березового сока. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Косметические средства и напитки на основе березового сока стоит полностью исключить при аллергии на пыльцу березы, также березовый сок нельзя наносить на поврежденную кожу, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"За счет содержания сапонинов и дубильных веществ березовый сок ранее использовали в народной медицине в качестве гигиенического средства, например, для умывания или мытья головы. Однако следует помнить, что березовый сок и любые напитки или косметические средства на его основе полностью исключаются при аллергических реакциях на пыльцу березы", - рассказала Стародубова.
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Она отметила, что нельзя также наносить березовый сок на поврежденную кожу при ссадинах, порезах, чтобы избежать инфицирования раны.
 
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