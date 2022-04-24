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В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины - РИА Новости, 24.04.2022
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В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины
В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины - РИА Новости, 24.04.2022
В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины
Глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил о снаряде, прилетевшем со стороны Украины в расположенное неподалеку от... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:51
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белгородский район
украина
белгородская область
в мире
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ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил о снаряде, прилетевшем со стороны Украины в расположенное неподалеку от границы село Отрадное."Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", — написал Перцев в своем Telegram-канале.По его словам, "никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет".Он добавил, что ситуация в селе спокойная. Отрадное расположено в семи километрах от границы с Украиной.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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белгородский район
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Иван Кравченко о прилетевшем снаряде в Белогородской области
Прилет украинского снаряда в селе Отрадное Белгородской области был в поле, вдалеке от жилых домов, поэтому нет ни разрушений, ни пострадавших. Об этом сообщил глава администрации Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко.
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белгородский район, украина, белгородская область, в мире
17:51 24.04.2022 (обновлено: 19:51 24.04.2022)
 
В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины

В село Отрадное Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил о снаряде, прилетевшем со стороны Украины в расположенное неподалеку от границы село Отрадное.
"Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", — написал Перцев в своем Telegram-канале.
По его словам, "никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет".
Он добавил, что ситуация в селе спокойная. Отрадное расположено в семи километрах от границы с Украиной.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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