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Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
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Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе
Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022
Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе
Пасхальная служба прошла в храме Архистратига Божьего Михаила в городе Мариуполь, на празднике присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:07
2022-04-24T17:20
религия
пасха
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
в мире
религия
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Пасхальная служба прошла в храме Архистратига Божьего Михаила в городе Мариуполь, на празднике присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент РИА Новости.Пасхальная служба проходила в храме, пострадавшем от действий украинских националистов. Во время богослужения на территории храма находились несколько сотен человек. По традиции жители Мариуполя несли продукты для освящения. В силу сложившейся ситуации набор продуктов был скромным - пасхальные куличи, крашенные яйца, у некоторых в корзинах бутылки с домашним вином.Службу посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пообщался с прихожанами и с настоятелем храма. На фоне звона колоколов раздавались артиллерийские залпы в районе комбината "Азовсталь", где сейчас блокирована группировка боевиков националистического полка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело)."В этот светлый праздник Пасхи мне важно было находиться со своими земляками, им было тяжелее восемь лет. Потому что одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это действительно было непросто. Тем не менее мы видим, что сильна вера православная, видим, сколько прихожан. Да, когда опасно, да, когда ещё гремит. Я хотел бы выразить уверенность, что победа уже близка", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/paskha-1785173689.html
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пасха, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, религия
17:07 24.04.2022 (обновлено: 17:20 24.04.2022)
 
Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин посетил пасхальную службу в храме Архистратига Михаила в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПасхальная служба
Пасхальная служба - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Пасхальная служба прошла в храме Архистратига Божьего Михаила в городе Мариуполь, на празднике присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пасхальная служба проходила в храме, пострадавшем от действий украинских националистов. Во время богослужения на территории храма находились несколько сотен человек. По традиции жители Мариуполя несли продукты для освящения. В силу сложившейся ситуации набор продуктов был скромным - пасхальные куличи, крашенные яйца, у некоторых в корзинах бутылки с домашним вином.
Службу посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пообщался с прихожанами и с настоятелем храма. На фоне звона колоколов раздавались артиллерийские залпы в районе комбината "Азовсталь", где сейчас блокирована группировка боевиков националистического полка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело).
"В этот светлый праздник Пасхи мне важно было находиться со своими земляками, им было тяжелее восемь лет. Потому что одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это действительно было непросто. Тем не менее мы видим, что сильна вера православная, видим, сколько прихожан. Да, когда опасно, да, когда ещё гремит. Я хотел бы выразить уверенность, что победа уже близка", - сказал Пушилин.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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