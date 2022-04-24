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В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785137106.html
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы - РИА Новости, 24.04.2022
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы
Прихожане пришли на пасхальные ночные службы в храмы Луганской народной республики (ЛНР), в том числе в освобожденном городе Счастье, несмотря на информацию о... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:55
2022-04-24T09:40
россия
луганская народная республика
религия
счастье (город)
днр
ситуация в днр и лнр
пасха
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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Прихожане пришли на пасхальные ночные службы в храмы Луганской народной республики (ЛНР), в том числе в освобожденном городе Счастье, несмотря на информацию о возможных провокациях, передает корреспондент РИА Новости.Народная милиция ЛНР ранее сообщила, ссылаясь на свои источники, что украинские националисты планируют "кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы"."Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи ходили, что "Точка-У" может прилететь или обстрел во время службы будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет", - рассказал РИА Новости прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье Сергей.Прихожанка храма Елена уточнила РИА Новости, что идти ночью было страшно, но нужно чтить традиции - без веры "еще страшнее".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html
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россия
луганская народная республика
счастье (город)
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Пасхальная ночная служба в городе Счастье
Прихожане пришли на пасхальные ночные службы в храмы Луганской народной республики (ЛНР), в том числе в освобожденном городе Счастье, несмотря на информацию о возможных провокациях, передает корреспондент РИА Новости. Народная милиция ЛНР ранее сообщила, ссылаясь на свои источники, что украинские националисты планируют "кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы".
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россия, луганская народная республика, счастье (город), днр, ситуация в днр и лнр, пасха
03:55 24.04.2022 (обновлено: 09:40 24.04.2022)
 
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы

Прихожане в городе Счастье пришли на пасхальные службы, несмотря на данные о провокациях

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Прихожане пришли на пасхальные ночные службы в храмы Луганской народной республики (ЛНР), в том числе в освобожденном городе Счастье, несмотря на информацию о возможных провокациях, передает корреспондент РИА Новости.
Народная милиция ЛНР ранее сообщила, ссылаясь на свои источники, что украинские националисты планируют "кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы".
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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"Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи ходили, что "Точка-У" может прилететь или обстрел во время службы будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет", - рассказал РИА Новости прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье Сергей.
Прихожанка храма Елена уточнила РИА Новости, что идти ночью было страшно, но нужно чтить традиции - без веры "еще страшнее".
"В марте только верой и спасались, когда было горячо (во время активных боевых действий в городе). В окна иконы выставляли, молились. Все молитвы за мир", - сказала собеседница агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Священнослужитель во время праздничного пасхального богослужения в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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