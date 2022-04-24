https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785131402.html
В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба
В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба - РИА Новости, 24.04.2022
В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба
В Главном храме ВС РФ в Подмосковье проходит пасхальная служба, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:46
2022-04-24T00:46
2022-04-24T00:46
религия
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
пасха
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ в Подмосковье проходит пасхальная служба, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Пасхальную службу возглавил епископ Бронницкий Савватий - викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.С 24 по 30 апреля в рамках пасхальной недели на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.В галерее Главного храма ВС РФ 24 апреля откроется выставка "Евангельские мотивы и отечественная история в рисунках русских художников рубежа XIX – XX веков" из коллекций Любови Агафоновой и Андрея Конькова. В экспозиции будут представлены более пятидесяти графических работ классиков русской живописи той эпохи: Константина Маковского, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Крамского, Ильи Репина и других авторов.На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и других.
https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), пасха
В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба
В Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке проходит пасхальная служба
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ в Подмосковье проходит пасхальная служба, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Главный праздник православных христиан - Пасха Христова - проходит в Главном храме ВС РФ. Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан", - сказали в ведомстве.
Пасхальную службу возглавил епископ Бронницкий Савватий - викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
С 24 по 30 апреля в рамках пасхальной недели на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ
пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.
В галерее Главного храма ВС РФ 24 апреля откроется выставка "Евангельские мотивы и отечественная история в рисунках русских художников рубежа XIX – XX веков" из коллекций Любови Агафоновой и Андрея Конькова. В экспозиции будут представлены более пятидесяти графических работ классиков русской живописи той эпохи: Константина Маковского, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Крамского, Ильи Репина и других авторов.
На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области
, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и других.