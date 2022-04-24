https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785131402.html

В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба

В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба - РИА Новости, 24.04.2022

В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба

В Главном храме ВС РФ в Подмосковье проходит пасхальная служба, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:46

2022-04-24T00:46

2022-04-24T00:46

религия

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

пасха

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Главном храме ВС РФ в Подмосковье проходит пасхальная служба, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Пасхальную службу возглавил епископ Бронницкий Савватий - викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.С 24 по 30 апреля в рамках пасхальной недели на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.В галерее Главного храма ВС РФ 24 апреля откроется выставка "Евангельские мотивы и отечественная история в рисунках русских художников рубежа XIX – XX веков" из коллекций Любови Агафоновой и Андрея Конькова. В экспозиции будут представлены более пятидесяти графических работ классиков русской живописи той эпохи: Константина Маковского, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Крамского, Ильи Репина и других авторов.На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и других.

https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html

московская область (подмосковье)

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Максим Горбачев

вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), пасха