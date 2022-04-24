Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 24.04.2022
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве
Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:00
2022-04-24T10:13
религия
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785130713_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_becbe300b042987e19d5b0acb3107115.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.Пасхальную заутреню и божественную литургию, начавшуюся незадолго до полуночи, возглавил патриарх Кирилл. Трансляцию вели телеканалы "Спас", Первый и "Россия-1". К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.Храм Христа Спасителя, который вмещает до десяти тысяч человек, почти заполнен.Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.
https://ria.ru/20220424/voskresenie-1785130335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости). Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.
2022-04-24T00:00
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785130713_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_b5a32843f1b7d2b87dda5dd35411683e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин
00:00 24.04.2022 (обновлено: 10:13 24.04.2022)
 
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.
Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Пасхальную заутреню и божественную литургию, начавшуюся незадолго до полуночи, возглавил патриарх Кирилл. Трансляцию вели телеканалы "Спас", Первый и "Россия-1". К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.
Храм Христа Спасителя, который вмещает до десяти тысяч человек, почти заполнен.
Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
00:08Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым
 
РелигияПасхаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала