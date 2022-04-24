https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 24.04.2022

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:00

2022-04-24T00:00

2022-04-24T10:13

религия

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.Пасхальную заутреню и божественную литургию, начавшуюся незадолго до полуночи, возглавил патриарх Кирилл. Трансляцию вели телеканалы "Спас", Первый и "Россия-1". К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.Храм Христа Спасителя, который вмещает до десяти тысяч человек, почти заполнен.Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.

https://ria.ru/20220424/voskresenie-1785130335.html

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Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости). Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля. 2022-04-24T00:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин