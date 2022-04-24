https://ria.ru/20220424/sk-1785200764.html

СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области

СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области - РИА Новости, 24.04.2022

СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:22

2022-04-24T19:22

2022-04-24T19:30

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе в субботу обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, загорелось помещение Россельхознадзора."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 23 апреля со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий прицельно обстреляли сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области, охранявших госграницу РФ в пограничном пункте пропуска "Теткино". Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут виновных.

https://ria.ru/20220424/snaryad-1785190989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), курская область