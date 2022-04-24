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СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области - РИА Новости, 24.04.2022
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СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области
СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области - РИА Новости, 24.04.2022
СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:22
2022-04-24T19:30
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе в субботу обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, загорелось помещение Россельхознадзора."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 23 апреля со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий прицельно обстреляли сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области, охранявших госграницу РФ в пограничном пункте пропуска "Теткино". Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут виновных.
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), курская область
19:22 24.04.2022 (обновлено: 19:30 24.04.2022)
 
СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области

СК возбудил дело после обстрела Украиной погранпункта в Курской области 23 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе в субботу обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, загорелось помещение Россельхознадзора.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 23 апреля со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий прицельно обстреляли сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области, охранявших госграницу РФ в пограничном пункте пропуска "Теткино". Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут виновных.
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