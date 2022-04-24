16:04 24.04.2022 (обновлено: 17:12 24.04.2022)
РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"
Командующий РВСН Каракаев заявил, что "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых блоков
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".
Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
"Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — сказал Каракаев.
По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру — эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.
После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет соответствующая подготовка. У "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — он может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
Новый комплекс, как отметили в ведомстве, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.