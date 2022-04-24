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РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард" - РИА Новости, 24.04.2022
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РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"
РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард" - РИА Новости, 24.04.2022
РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"
Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:04
2022-04-24T17:12
россия
красноярский край
ракетные войска стратегического назначения
плесецк
безопасность
сармат (ракета)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке."Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — сказал Каракаев.По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру — эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет соответствующая подготовка. У "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — он может нести планирующие гиперзвуковые блоки.Новый комплекс, как отметили в ведомстве, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sarmat-1784567680.html
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россия, красноярский край, ракетные войска стратегического назначения, плесецк, безопасность, сармат (ракета)
16:04 24.04.2022 (обновлено: 17:12 24.04.2022)
 
РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"

Командующий РВСН Каракаев заявил, что "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых блоков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".
Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:50Сказано в эфире
Военный эксперт: ракета "Сармат" – это "оружие Судного дня"
"Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — сказал Каракаев.
По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру — эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.
После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет соответствующая подготовка. У "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — он может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
Новый комплекс, как отметили в ведомстве, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
20 апреля, 23:15
"Роскосмос" планирует начать серийные поставки ракеты "Сармат" осенью
 
РоссияКрасноярский крайРакетные войска стратегического назначенияПлесецкБезопасностьСармат (ракета)
 
 
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