https://ria.ru/20220424/sarmat-1785181058.html

РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"

РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард" - РИА Новости, 24.04.2022

РВСН: ракета "Сармат" может нести несколько блоков "Авангард"

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T16:04

2022-04-24T16:04

2022-04-24T17:12

россия

красноярский край

ракетные войска стратегического назначения

плесецк

безопасность

сармат (ракета)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке."Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — сказал Каракаев.По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру — эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет соответствующая подготовка. У "Сармата" расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — он может нести планирующие гиперзвуковые блоки.Новый комплекс, как отметили в ведомстве, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sarmat-1784567680.html

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784606598.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, красноярский край, ракетные войска стратегического назначения, плесецк, безопасность, сармат (ракета)