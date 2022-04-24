Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать", - сказала Захарова белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос об активизации интеграции на фоне западных санкций. По ее словам, "сила – в единстве".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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