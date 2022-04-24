Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785212999.html
Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова
Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2022
Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова
Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:25
2022-04-24T21:25
в мире
россия
украина
белоруссия
мария захарова
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что санкции Запад вводит под предлогом принципиального непринятия политики России. Но, по ее словам, примеры Кубы и Венесуэлы показывают, что "принципиальность" Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, мария захарова, санкции в отношении россии
21:25 24.04.2022
 
Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать", - сказала Захарова белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос об активизации интеграции на фоне западных санкций. По ее словам, "сила – в единстве".

Захарова добавила, что санкции Запад вводит под предлогом принципиального непринятия политики России. Но, по ее словам, примеры Кубы и Венесуэлы показывают, что "принципиальность" Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала