https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785212999.html

Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова

Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2022

Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова

Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:25

2022-04-24T21:25

2022-04-24T21:25

в мире

россия

украина

белоруссия

мария захарова

санкции в отношении россии

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Москва и Минск много лет находятся под санкциями Запада и знают, как на них отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что санкции Запад вводит под предлогом принципиального непринятия политики России. Но, по ее словам, примеры Кубы и Венесуэлы показывают, что "принципиальность" Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

украина

белоруссия

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, белоруссия, мария захарова, санкции в отношении россии