Рейтинг@Mail.ru
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785149328.html
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России
Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:52
2022-04-24T11:00
экономика
владимир путин
россия
азия
украина
lexus
евросоюз
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/49/1558994915_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d898736e3ce715a71fc2f6fbc6a59ad4.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal.Машины, среди которых последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus, прибыли из Азии в начале апреля. По его словам, автомобили скорее всего долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220424/porty-1785137752.html
россия
азия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/49/1558994915_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_965ca8539bea7e8a565dd96595325b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, азия, украина, lexus, евросоюз, mercedes, санкции в отношении россии
09:52 24.04.2022 (обновлено: 11:00 24.04.2022)
 
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России

WSJ: 8 тысяч люксовых авто застряли в бельгийском Зебрюгге из-за санкций против России

© AP Photo / Gene J. PuskarЭмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal.
Машины, среди которых последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus, прибыли из Азии в начале апреля.

"Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции", — приводит издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.

По его словам, автомобили скорее всего долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.
Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Заблокированное 141-метровое российское грузовое судно Владимир Латыщев в Сен-Мало, Франция - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
04:30
СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАзияУкраинаLexusЕвросоюзMercedesСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала