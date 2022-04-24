https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785149328.html

Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России

Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022

Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России

Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:52

2022-04-24T09:52

2022-04-24T11:00

экономика

владимир путин

россия

азия

украина

lexus

евросоюз

mercedes

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal.Машины, среди которых последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus, прибыли из Азии в начале апреля. По его словам, автомобили скорее всего долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220424/porty-1785137752.html

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азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, россия, азия, украина, lexus, евросоюз, mercedes, санкции в отношении россии