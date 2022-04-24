09:52 24.04.2022 (обновлено: 11:00 24.04.2022)
Восемь тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России
WSJ: 8 тысяч люксовых авто застряли в бельгийском Зебрюгге из-за санкций против России
© AP Photo / Gene J. PuskarЭмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
© AP Photo / Gene J. Puskar
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Порядка восьми тысяч люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal.
Машины, среди которых последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus, прибыли из Азии в начале апреля.
"Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции", — приводит издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.
По его словам, автомобили скорее всего долго не будут никуда перевозить и в конечном счете их продадут на другие рынки.
Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для российских и белорусских автотранспортных компаний.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.