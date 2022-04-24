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СМИ: Британия захотела заправлять самолеты отработанным растительным маслом - РИА Новости, 24.04.2022
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Британия захотела заправлять самолеты растительным маслом
СМИ: Британия захотела заправлять самолеты отработанным растительным маслом - РИА Новости, 24.04.2022
Британия захотела заправлять самолеты растительным маслом
Великобритания планирует наладить производство экологически чистого топлива для авиалайнеров из отработанного растительного масла и других отходов, пишет Daily... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:24
2022-04-24T14:50
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Великобритания планирует наладить производство экологически чистого топлива для авиалайнеров из отработанного растительного масла и других отходов, пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных представителей отрасли.В Глобальной британской комиссии, куда входят руководители компаний Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst &amp; Young и Mace, рассказали, что создание устойчивого самолетного топлива принесет национальной экономике миллиарды фунтов стерлингов, позволит увеличить количество рабочих мест и достичь ключевых экологических целей.Кроме того, это снизит зависимость от российских энергоресурсов, поскольку сейчас большинство самолетов британских авиакомпаний заправляется топливом, которое Москва поставляет в Роттердам.По мнению директора аэропорта Хитроу Джона Холланда-Кея, конфликт на Украине продемонстрировал уязвимость цепочек поставок, поэтому создание экотоплива поможет обеспечить энергетическую безопасность Британии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к росту цен на продукты и топливо.Для Великобритании все это обернулось рекордной за 30 лет инфляцией: в феврале она достигла 6,2 процента. Наблюдается дефицит подсолнечного масла и муки. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, более половины британцев уже экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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в мире, великобритания, россия
12:24 24.04.2022 (обновлено: 14:50 24.04.2022)
 
СМИ: Британия захотела заправлять самолеты отработанным растительным маслом

DM: Британия будет производить топливо для самолетов из отработанного растительного масла

CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin AtlanticСамолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Великобритания планирует наладить производство экологически чистого топлива для авиалайнеров из отработанного растительного масла и других отходов, пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных представителей отрасли.
В Глобальной британской комиссии, куда входят руководители компаний Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace, рассказали, что создание устойчивого самолетного топлива принесет национальной экономике миллиарды фунтов стерлингов, позволит увеличить количество рабочих мест и достичь ключевых экологических целей.
Кроме того, это снизит зависимость от российских энергоресурсов, поскольку сейчас большинство самолетов британских авиакомпаний заправляется топливом, которое Москва поставляет в Роттердам.
По мнению директора аэропорта Хитроу Джона Холланда-Кея, конфликт на Украине продемонстрировал уязвимость цепочек поставок, поэтому создание экотоплива поможет обеспечить энергетическую безопасность Британии.
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Для Великобритании все это обернулось рекордной за 30 лет инфляцией: в феврале она достигла 6,2 процента. Наблюдается дефицит подсолнечного масла и муки. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, более половины британцев уже экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
 
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