https://ria.ru/20220424/samolety-1785160570.html

Британия захотела заправлять самолеты растительным маслом

СМИ: Британия захотела заправлять самолеты отработанным растительным маслом - РИА Новости, 24.04.2022

Британия захотела заправлять самолеты растительным маслом

Великобритания планирует наладить производство экологически чистого топлива для авиалайнеров из отработанного растительного масла и других отходов, пишет Daily... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:24

2022-04-24T12:24

2022-04-24T14:50

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Великобритания планирует наладить производство экологически чистого топлива для авиалайнеров из отработанного растительного масла и других отходов, пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных представителей отрасли.В Глобальной британской комиссии, куда входят руководители компаний Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace, рассказали, что создание устойчивого самолетного топлива принесет национальной экономике миллиарды фунтов стерлингов, позволит увеличить количество рабочих мест и достичь ключевых экологических целей.Кроме того, это снизит зависимость от российских энергоресурсов, поскольку сейчас большинство самолетов британских авиакомпаний заправляется топливом, которое Москва поставляет в Роттердам.По мнению директора аэропорта Хитроу Джона Холланда-Кея, конфликт на Украине продемонстрировал уязвимость цепочек поставок, поэтому создание экотоплива поможет обеспечить энергетическую безопасность Британии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к росту цен на продукты и топливо.Для Великобритании все это обернулось рекордной за 30 лет инфляцией: в феврале она достигла 6,2 процента. Наблюдается дефицит подсолнечного масла и муки. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, более половины британцев уже экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220423/pitomtsy-1785056425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, россия