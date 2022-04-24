Рейтинг@Mail.ru
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/samolety-1785158126.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ
Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:48
2022-04-24T11:48
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784043954_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_3be148d0f168e877667fe03f9b991ce7.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220424/voennye-1785156008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784043954_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_620f0ab30e7854d3fc2d7fa5838ad249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:48 24.04.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет и 110 вертолетов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.
Конашенков: Российскими войсками в ночное время выполнено 423 огневые задачи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 11:26
Российские военные за ночь выполнили 423 огневые задачи
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала