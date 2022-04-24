https://ria.ru/20220424/samolety-1785158126.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ
Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:48
2022-04-24T11:48
2022-04-24T11:48
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220424/voennye-1785156008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет и 110 вертолетов ВСУ