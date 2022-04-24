https://ria.ru/20220424/samolety-1785158126.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:48

2022-04-24T11:48

2022-04-24T11:48

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и больше 550 беспилотников за время специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220424/voennye-1785156008.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины