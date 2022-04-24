https://ria.ru/20220424/rukopozhatiya-1785136476.html

Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад" - РИА Новости, 24.04.2022

Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

Нынешняя администрации США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T03:32

2022-04-24T03:32

2022-04-24T04:16

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Нынешняя администрации США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.Причина происходящего, по словам Трампа, нынешний американский лидер. "У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно", - сказал Трамп, вероятно, намекая на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было."Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика", - прокомментировал Трамп эпизод, когда Байдена от журналистов отвел переодетый по случаю праздника в костюм пасхального кролика представитель пресс-службы."Следует нанять этого парня",- сказал Трамп.По его словам, нынешняя администрация ставит страну на последнее место. Как основание для своего суждения он привел цены на бензин, которые при его администрации равнялись 1,9 доллара за галлон, а теперь "до 5-6-7-8 долларов". "Они будут подниматься, привыкайте", - сказал экс-президент.При прошлой администрации не было инфляции, а сейчас - бьет рекорды, продолжил бывший глава Белого дома. "Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США", - сказал он.Трамп добавил, что при нем США модернизировали ядерные силы, хотя он и не любит говорить об этом."Мы создали нечто особенное, космические силы, это очень важно", - заключил экс-президент.

https://ria.ru/20220422/bayden-1784844868.html

https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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