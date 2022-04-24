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Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад" - РИА Новости, 24.04.2022
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Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"
Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад" - РИА Новости, 24.04.2022
Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"
Нынешняя администрации США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:32
2022-04-24T04:16
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Нынешняя администрации США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.Причина происходящего, по словам Трампа, нынешний американский лидер. "У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно", - сказал Трамп, вероятно, намекая на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было."Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика", - прокомментировал Трамп эпизод, когда Байдена от журналистов отвел переодетый по случаю праздника в костюм пасхального кролика представитель пресс-службы."Следует нанять этого парня",- сказал Трамп.По его словам, нынешняя администрация ставит страну на последнее место. Как основание для своего суждения он привел цены на бензин, которые при его администрации равнялись 1,9 доллара за галлон, а теперь "до 5-6-7-8 долларов". "Они будут подниматься, привыкайте", - сказал экс-президент.При прошлой администрации не было инфляции, а сейчас - бьет рекорды, продолжил бывший глава Белого дома. "Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США", - сказал он.Трамп добавил, что при нем США модернизировали ядерные силы, хотя он и не любит говорить об этом."Мы создали нечто особенное, космические силы, это очень важно", - заключил экс-президент.
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в мире, сша, россия
03:32 24.04.2022 (обновлено: 04:16 24.04.2022)
 
Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

Экс-президент Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Нынешняя администрации США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
"Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.
Причина происходящего, по словам Трампа, нынешний американский лидер. "У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно", - сказал Трамп, вероятно, намекая на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было.
"Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика", - прокомментировал Трамп эпизод, когда Байдена от журналистов отвел переодетый по случаю праздника в костюм пасхального кролика представитель пресс-службы.
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"Следует нанять этого парня",- сказал Трамп.
По его словам, нынешняя администрация ставит страну на последнее место. Как основание для своего суждения он привел цены на бензин, которые при его администрации равнялись 1,9 доллара за галлон, а теперь "до 5-6-7-8 долларов". "Они будут подниматься, привыкайте", - сказал экс-президент.
При прошлой администрации не было инфляции, а сейчас - бьет рекорды, продолжил бывший глава Белого дома. "Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США", - сказал он.
Трамп добавил, что при нем США модернизировали ядерные силы, хотя он и не любит говорить об этом.
"Мы создали нечто особенное, космические силы, это очень важно", - заключил экс-президент.
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