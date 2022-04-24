https://ria.ru/20220424/rubl-1785133367.html
Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля
Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля - РИА Новости, 24.04.2022
Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля
Причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. Но в скором времени оно может сократиться,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T04:19
2022-04-24T04:19
2022-04-24T10:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. Но в скором времени оно может сократиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.Спрос на валюту на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой невысокий, что приводит к падению котировок доллара и евро к российской валюте. Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться — поддержка рубля со стороны экспортеров ослабеет, поскольку пик налоговых выплат пройден, а смягчение валютного регулирования продолжается, рассказал эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, рубль, россия
04:19 24.04.2022 (обновлено: 10:23 24.04.2022)
Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля
Эксперт Зварич спрогнозировал, что рубль прекратит укрепляться уже на следующей неделе