https://ria.ru/20220424/rubl-1785133367.html

Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля

Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля - РИА Новости, 24.04.2022

Эксперт рассказал, когда прекратится укрепление рубля

Причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. Но в скором времени оно может сократиться,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T04:19

2022-04-24T04:19

2022-04-24T10:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. Но в скором времени оно может сократиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.Спрос на валюту на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой невысокий, что приводит к падению котировок доллара и евро к российской валюте. Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться — поддержка рубля со стороны экспортеров ослабеет, поскольку пик налоговых выплат пройден, а смягчение валютного регулирования продолжается, рассказал эксперт.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия