https://ria.ru/20220424/rpts-1785143434.html

Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим

Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим - РИА Новости, 24.04.2022

Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим

Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:17

2022-04-24T08:17

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и ухаживать за ранеными в зоне конфликта на Украине, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости."В церкви за эти 30 лет свободы у нас стало больше жертвенных мирян. Нельзя сказать, что их очень много. <...> И сейчас многие рвутся помогать беженцам и людям в зоне конфликта – ухаживать за тяжелыми ранеными, перевозить гуманитарную помощь, врачи стремятся попасть в больницы на Донбассе - делать операции", – сказал епископ Пантелеимон.Он отметил, что во время пандемии коронавируса церковь объявляла о наборе добровольцев в больницы для помощи в уходе за пациентами. "В результате со всей Москвы у нас откликнулось 1500 человек. Дошли до красной зоны меньше половины от этого числа. Это самые разные люди: бизнесмены, машинисты метро, учителя, полицейские, дизайнеры, преподаватели вузов. Конечно, это очень мало для многомиллионной Москвы. Но в 90-е годы не было и их", - рассказал епископ.Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, религия, москва, донбасс, мариуполь