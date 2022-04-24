08:17 24.04.2022 (обновлено: 08:25 24.04.2022)
Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим
Епископ Пантелеимон: за 30 лет в РПЦ стало больше мирян, готовых помогать окружающим
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и ухаживать за ранеными в зоне конфликта на Украине, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.
"В церкви за эти 30 лет свободы у нас стало больше жертвенных мирян. Нельзя сказать, что их очень много. <...> И сейчас многие рвутся помогать беженцам и людям в зоне конфликта – ухаживать за тяжелыми ранеными, перевозить гуманитарную помощь, врачи стремятся попасть в больницы на Донбассе - делать операции", – сказал епископ Пантелеимон.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса церковь объявляла о наборе добровольцев в больницы для помощи в уходе за пациентами. "В результате со всей Москвы у нас откликнулось 1500 человек. Дошли до красной зоны меньше половины от этого числа. Это самые разные люди: бизнесмены, машинисты метро, учителя, полицейские, дизайнеры, преподаватели вузов. Конечно, это очень мало для многомиллионной Москвы. Но в 90-е годы не было и их", - рассказал епископ.