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Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/rpts-1785143434.html
Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим
Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим - РИА Новости, 24.04.2022
Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим
Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T08:17
2022-04-24T08:25
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донбасс
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и ухаживать за ранеными в зоне конфликта на Украине, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости."В церкви за эти 30 лет свободы у нас стало больше жертвенных мирян. Нельзя сказать, что их очень много. &lt;...&gt; И сейчас многие рвутся помогать беженцам и людям в зоне конфликта – ухаживать за тяжелыми ранеными, перевозить гуманитарную помощь, врачи стремятся попасть в больницы на Донбассе - делать операции", – сказал епископ Пантелеимон.Он отметил, что во время пандемии коронавируса церковь объявляла о наборе добровольцев в больницы для помощи в уходе за пациентами. "В результате со всей Москвы у нас откликнулось 1500 человек. Дошли до красной зоны меньше половины от этого числа. Это самые разные люди: бизнесмены, машинисты метро, учителя, полицейские, дизайнеры, преподаватели вузов. Конечно, это очень мало для многомиллионной Москвы. Но в 90-е годы не было и их", - рассказал епископ.Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона &gt;&gt;
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общество, религия, москва, донбасс, мариуполь
08:17 24.04.2022 (обновлено: 08:25 24.04.2022)
 
Епископ сообщил о росте числа мирян, готовых помогать окружающим

Епископ Пантелеимон: за 30 лет в РПЦ стало больше мирян, готовых помогать окружающим

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мирян, готовых на самопожертвование и помощь окружающим, за 30 лет в Русской православной церкви (РПЦ) стало больше, многие даже рвутся помогать беженцам и ухаживать за ранеными в зоне конфликта на Украине, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.
"В церкви за эти 30 лет свободы у нас стало больше жертвенных мирян. Нельзя сказать, что их очень много. <...> И сейчас многие рвутся помогать беженцам и людям в зоне конфликта – ухаживать за тяжелыми ранеными, перевозить гуманитарную помощь, врачи стремятся попасть в больницы на Донбассе - делать операции", – сказал епископ Пантелеимон.
Раздача гумпомощи жителям села Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
07:47Религия
Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины
Он отметил, что во время пандемии коронавируса церковь объявляла о наборе добровольцев в больницы для помощи в уходе за пациентами. "В результате со всей Москвы у нас откликнулось 1500 человек. Дошли до красной зоны меньше половины от этого числа. Это самые разные люди: бизнесмены, машинисты метро, учителя, полицейские, дизайнеры, преподаватели вузов. Конечно, это очень мало для многомиллионной Москвы. Но в 90-е годы не было и их", - рассказал епископ.
Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>
 
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