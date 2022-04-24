https://ria.ru/20220424/razminirovanie-1785138495.html

Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном

Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном - РИА Новости, 24.04.2022

Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном

Российские военные инженеры разминировали частные дома в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T05:03

2022-04-24T05:03

2022-04-24T10:03

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные инженеры разминировали частные дома в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны.По счастливой случайности многие из снарядов не разорвались, но все равно представляют огромную опасность, отметили в ведомстве.Российские военные инженеры ежедневно выезжают на разминирования по заявкам местных жителей. Для обезвреживания снарядов они применяют общевойсковой костюм разминирования.В частности, в огороде одного из домовладений саперы нашли авиационный боеприпас."Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению ее из грунта, укладке в специальный контейнер и ее перевозке с целью дальнейшего уничтожения", — рассказал один из военнослужащих.При этом работать саперам приходится с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости жилых домов.Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/ekspert-1784962472.html

https://ria.ru/20220423/gumpomosch-1785085809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область , в мире, россия