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Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном - РИА Новости, 24.04.2022
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Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном
Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном - РИА Новости, 24.04.2022
Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном
Российские военные инженеры разминировали частные дома в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T05:03
2022-04-24T10:03
херсонская область
в мире
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные инженеры разминировали частные дома в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны.По счастливой случайности многие из снарядов не разорвались, но все равно представляют огромную опасность, отметили в ведомстве.Российские военные инженеры ежедневно выезжают на разминирования по заявкам местных жителей. Для обезвреживания снарядов они применяют общевойсковой костюм разминирования.В частности, в огороде одного из домовладений саперы нашли авиационный боеприпас."Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению ее из грунта, укладке в специальный контейнер и ее перевозке с целью дальнейшего уничтожения", — рассказал один из военнослужащих.При этом работать саперам приходится с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости жилых домов.Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/ekspert-1784962472.html
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херсонская область , в мире, россия
05:03 24.04.2022 (обновлено: 10:03 24.04.2022)
 
Российские саперы обезвредили украинские снаряды в жилых домах под Херсоном

Российские военные провели гуманитарное разминирование частных домов в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные инженеры разминировали частные дома в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области. В результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей", — говорится в сообщении.

По счастливой случайности многие из снарядов не разорвались, но все равно представляют огромную опасность, отметили в ведомстве.
Российские военные инженеры ежедневно выезжают на разминирования по заявкам местных жителей. Для обезвреживания снарядов они применяют общевойсковой костюм разминирования.
В частности, в огороде одного из домовладений саперы нашли авиационный боеприпас.
"Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению ее из грунта, укладке в специальный контейнер и ее перевозке с целью дальнейшего уничтожения", — рассказал один из военнослужащих.
При этом работать саперам приходится с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости жилых домов.
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Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область в середине марта. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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