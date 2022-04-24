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Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы" - РИА Новости, 25.04.2022
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Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы" - РИА Новости, 25.04.2022
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"
Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-24T23:18
2022-04-25T01:33
в мире
россия
польша
нато
евросоюз
варшава
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова приводит портал Onet.Так, генерал заявил, что "некоторые лица" в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России."Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО", — перечислил он.Также он заявил, что обеспокоен "идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу". Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы "находится под российским влиянием".Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой "российской угрозе" или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о "претензиях Варшавы на Калининград". В российском парламенте призвали не реагировать на подобные заявления и заявили, что "дураков много".
https://ria.ru/20220423/interesy-1785037983.html
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в мире, россия, польша, нато, евросоюз, варшава
23:18 24.04.2022 (обновлено: 01:33 25.04.2022)
 
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"

Польский генерал Пытель заподозрил Россию в желании уничтожить НАТО руками Варшавы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова приводит портал Onet.
Так, генерал заявил, что "некоторые лица" в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России.
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"Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО", — перечислил он.
Также он заявил, что обеспокоен "идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу". Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы "находится под российским влиянием".
Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой "российской угрозе" или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о "претензиях Варшавы на Калининград". В российском парламенте призвали не реагировать на подобные заявления и заявили, что "дураков много".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 10:50
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
 
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