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Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы" - РИА Новости, 25.04.2022
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"
Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-24T23:18
2022-04-24T23:18
2022-04-25T01:33
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова приводит портал Onet.Так, генерал заявил, что "некоторые лица" в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России."Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО", — перечислил он.Также он заявил, что обеспокоен "идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу". Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы "находится под российским влиянием".Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой "российской угрозе" или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о "претензиях Варшавы на Калининград". В российском парламенте призвали не реагировать на подобные заявления и заявили, что "дураков много".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, польша, нато, евросоюз, варшава
23:18 24.04.2022 (обновлено: 01:33 25.04.2022)
Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"
Польский генерал Пытель заподозрил Россию в желании уничтожить НАТО руками Варшавы