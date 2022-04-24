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Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"

Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы" - РИА Новости, 25.04.2022

Польский генерал испугался, что Россия разрушит НАТО "руками Варшавы"

Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-24T23:18

2022-04-24T23:18

2022-04-25T01:33

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нато

евросоюз

варшава

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия "разрушит Североатлантический альянс" руками Варшавы. Его слова приводит портал Onet.Так, генерал заявил, что "некоторые лица" в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России."Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО", — перечислил он.Также он заявил, что обеспокоен "идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу". Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы "находится под российским влиянием".Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой "российской угрозе" или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о "претензиях Варшавы на Калининград". В российском парламенте призвали не реагировать на подобные заявления и заявили, что "дураков много".

https://ria.ru/20220423/interesy-1785037983.html

https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html

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польша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, польша, нато, евросоюз, варшава