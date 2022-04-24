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Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией - РИА Новости, 24.04.2022
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Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией
Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией - РИА Новости, 24.04.2022
Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией
Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:00
2022-04-24T10:21
в мире
россия
германия
анналена бербок
роберт хабек
владимир путин
алексей пушков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии", — написал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому "стратегическому разрыву"."Такова новая реальность. Из нее и следует исходить", — выразил мнение Пушков.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти из России будет существенно снижена уже к лету текущего года. В свою очередь, глава МИД Анналена Бербок утверждала, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html
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в мире, россия, германия, анналена бербок, роберт хабек, владимир путин, алексей пушков
01:00 24.04.2022 (обновлено: 10:21 24.04.2022)
 
Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией

Сенатор Пушков сообщил о стратегическом курсе Германии на сворачивание отношений с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии", — написал он в своем Telegram-канале.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:00
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По словам сенатора, поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому "стратегическому разрыву".
"Такова новая реальность. Из нее и следует исходить", — выразил мнение Пушков.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти из России будет существенно снижена уже к лету текущего года. В свою очередь, глава МИД Анналена Бербок утверждала, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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