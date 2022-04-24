https://ria.ru/20220424/pushkov-1785131885.html

Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией

Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией - РИА Новости, 24.04.2022

Пушков заявил о "новой реальности" в отношениях с Германией

Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:00

2022-04-24T01:00

2022-04-24T10:21

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роберт хабек

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алексей пушков

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии", — написал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому "стратегическому разрыву"."Такова новая реальность. Из нее и следует исходить", — выразил мнение Пушков.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти из России будет существенно снижена уже к лету текущего года. В свою очередь, глава МИД Анналена Бербок утверждала, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html

https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

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в мире, россия, германия, анналена бербок, роберт хабек, владимир путин, алексей пушков