Рейтинг@Mail.ru
Протестующие во французском Ренне строят баррикады - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/protesty-1785217842.html
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
Протестующие во французском Ренне строят баррикады - РИА Новости, 24.04.2022
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов во Франции,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:32
2022-04-24T23:23
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
ренн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.В пятницу префектура запретила манифестацию, к которой призывали ультралевые в соцсетях. По данным радиостанции, в протестах участвуют примерно 250 человек.На опубликованных фотографиях видны подожженные мусорные баки. На видеозаписи можно увидеть столкновения полицейских с протестующими. Правоохранители при этом задерживают одного из манифестантов.Издание Telegramme отмечает, что силы правопорядка применили против протестующих слезоточивый газ. Пользователи в соцсетях также публикуют видео беспорядков.По данным МВД, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 51,57 процента голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 45 процентов бюллетеней. У его соперницы — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 48,43 процента голосов.
https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html
франция
ренн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, ренн
22:32 24.04.2022 (обновлено: 23:23 24.04.2022)
 
Протестующие во французском Ренне строят баррикады

Протестующие во французском Ренне установили баррикады после объявления итогов выборов

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
В пятницу префектура запретила манифестацию, к которой призывали ультралевые в соцсетях. По данным радиостанции, в протестах участвуют примерно 250 человек.
На опубликованных фотографиях видны подожженные мусорные баки. На видеозаписи можно увидеть столкновения полицейских с протестующими. Правоохранители при этом задерживают одного из манифестантов.
Издание Telegramme отмечает, что силы правопорядка применили против протестующих слезоточивый газ. Пользователи в соцсетях также публикуют видео беспорядков.
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в Англе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Эта Франция сломалась. Другой не будет
По данным МВД, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 51,57 процента голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 45 процентов бюллетеней. У его соперницы — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 48,43 процента голосов.
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022Ренн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала