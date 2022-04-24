https://ria.ru/20220424/protesty-1785217842.html
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
Протестующие во французском Ренне строят баррикады - РИА Новости, 24.04.2022
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов во Франции,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:32
2022-04-24T22:32
2022-04-24T23:23
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
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выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.В пятницу префектура запретила манифестацию, к которой призывали ультралевые в соцсетях. По данным радиостанции, в протестах участвуют примерно 250 человек.На опубликованных фотографиях видны подожженные мусорные баки. На видеозаписи можно увидеть столкновения полицейских с протестующими. Правоохранители при этом задерживают одного из манифестантов.Издание Telegramme отмечает, что силы правопорядка применили против протестующих слезоточивый газ. Пользователи в соцсетях также публикуют видео беспорядков.По данным МВД, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 51,57 процента голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 45 процентов бюллетеней. У его соперницы — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 48,43 процента голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, ренн
22:32 24.04.2022 (обновлено: 23:23 24.04.2022)
Протестующие во французском Ренне строят баррикады
Протестующие во французском Ренне установили баррикады после объявления итогов выборов