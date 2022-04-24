https://ria.ru/20220424/pravoslavnye-1785006297.html

Православные встречают Воскресение Христово

Православные встречают Воскресение Христово - РИА Новости, 24.04.2022

Православные встречают Воскресение Христово

В Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово — главный христианский праздник. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:00

2022-04-24T00:00

2022-04-24T00:00

религия

иисус христос

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31400/52/314005205_0:181:2912:1819_1920x0_80_0_0_3347efce89400bcead010ad8e87baa05.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово — главный христианский праздник."По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Евангелие от Матфея.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне праздника в храмах вспоминали сошествие Христа в ад.Богослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. В начале идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.В полночь начинается крестный ход. Люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поют стихиру "Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити".Обойдя храм, они приходят к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!". Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" — двери открываются, и Крестный ход входит обратно в храм.После начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" — и ответ всего народа "Воистину воскресе!".Заутреня завершается чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.Особенностью пасхальной литургии стало то, что Евангелие читается на разных языках. Так, отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна сначала зачитывают на церковнославянском языке, потом на греческом, латыни, английском, сербском и так далее. Это отсылает к пророчеству Иисуса Христа о том, что Евангелие будет проповедано во всех народах.Пасхальное ночное богослужение завершается около трех часов ночи. Утром во многих храмах проходит литургия. А вечером в воскресенье совершается еще одно короткое богослужение. Но Пасха на этом не заканчивается: дальше всю неделю будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью — с крестным ходом и пением "Христос воскрес".

https://ria.ru/20220421/ogon-1784722917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники