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Православные встречают Воскресение Христово - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/pravoslavnye-1785006297.html
Православные встречают Воскресение Христово
Православные встречают Воскресение Христово - РИА Новости, 24.04.2022
Православные встречают Воскресение Христово
В Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово — главный христианский праздник. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:00
2022-04-24T00:00
религия
иисус христос
религиозные праздники
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово — главный христианский праздник."По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Евангелие от Матфея.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне праздника в храмах вспоминали сошествие Христа в ад.Богослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. В начале идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.В полночь начинается крестный ход. Люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поют стихиру "Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити".Обойдя храм, они приходят к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!". Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" — двери открываются, и Крестный ход входит обратно в храм.После начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" — и ответ всего народа "Воистину воскресе!".Заутреня завершается чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.Особенностью пасхальной литургии стало то, что Евангелие читается на разных языках. Так, отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна сначала зачитывают на церковнославянском языке, потом на греческом, латыни, английском, сербском и так далее. Это отсылает к пророчеству Иисуса Христа о том, что Евангелие будет проповедано во всех народах.Пасхальное ночное богослужение завершается около трех часов ночи. Утром во многих храмах проходит литургия. А вечером в воскресенье совершается еще одно короткое богослужение. Но Пасха на этом не заканчивается: дальше всю неделю будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью — с крестным ходом и пением "Христос воскрес".
https://ria.ru/20220421/ogon-1784722917.html
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7 495 645-6601
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иисус христос, религиозные праздники
00:00 24.04.2022
 

Православные встречают Воскресение Христово

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово — главный христианский праздник.
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Евангелие от Матфея.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне праздника в храмах вспоминали сошествие Христа в ад.
Богослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. В начале идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.
В полночь начинается крестный ход. Люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поют стихиру "Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити".
Обойдя храм, они приходят к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!". Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" — двери открываются, и Крестный ход входит обратно в храм.
После начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" — и ответ всего народа "Воистину воскресе!".
Заутреня завершается чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.
Особенностью пасхальной литургии стало то, что Евангелие читается на разных языках. Так, отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна сначала зачитывают на церковнославянском языке, потом на греческом, латыни, английском, сербском и так далее. Это отсылает к пророчеству Иисуса Христа о том, что Евангелие будет проповедано во всех народах.
Пасхальное ночное богослужение завершается около трех часов ночи. Утром во многих храмах проходит литургия. А вечером в воскресенье совершается еще одно короткое богослужение. Но Пасха на этом не заканчивается: дальше всю неделю будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью — с крестным ходом и пением "Христос воскрес".
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